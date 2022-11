La Cour suprême a divulgué une affaire historique des années avant l’annulation de Roe, selon un ancien militant de l’avortement dans un nouveau rapport

Suite à la fuite monumentale du projet d’avis visant à annuler Roe v. Wade en mai, un ancien leader anti-avortement affirme avoir été informé du résultat d’une affaire de 2014 des semaines avant son annonce publique, selon un rapport publié samedi en Le New York Times.

Le révérend Rob Schenck, qui dirigeait une organisation à but non lucratif évangélique à Washington, a déclaré qu’il avait été informé à l’avance de la décision de Burwell c. Hobby Lobby, une affaire historique impliquant la contraception et les droits religieux, selon une lettre il a écrit au juge en chef John G. Roberts Jr.

Schenck a utilisé sa connaissance du verdict pour préparer des documents de relations publiques, selon le rapport, et pour informer le président du magasin d’artisanat évangélique Christain Hobby Lobby, la partie gagnante de l’affaire. Schenck a déclaré que la décision avait également été partagée avec une poignée d’avocats, selon le rapport.

La décision Burwell c. Hobby Lobby a été une victoire pour les conservateurs, tout comme celle de la Cour suprême décision récente 5-4 pour annuler Roe v. Wade, la décision historique qui a établi le droit constitutionnel à l’avortement aux États-Unis en 1973.

Dans Burwell c. Hobby Lobby, le tribunal a statué que c’était une violation de la liberté religieuse pour les entreprises familiales d’être tenues de payer une assurance couvrant la contraception.

Le juge Samuel Alito a écrit l’opinion majoritaire dans les deux cas.

Un projet de l’opinion majoritaire pour renverser Roe a été divulgué en mai et a envoyé des ondes de choc à travers le pays, galvanisant les militants des deux côtés du débat. Cela a également jeté un voile sur la plus haute juridiction du pays, qui a immédiatement ouvert une enquête pour trouver la source de la fuite.

La fuite sans précédent du projet d’avis d’Alito a fait sauter un trou dans le manteau de secret qui enveloppe normalement les affaires internes de la cour. Il a suscité un examen minutieux de la part des détracteurs de la cour, dont beaucoup étaient déjà préoccupés par la politisation de l’organe délibérant le plus puissant du pays, où les juges sont nommés à vie.

Mais selon Schenck, ce n’est pas la première fois qu’une décision fait l’objet d’une fuite.

Schenck avait “travaillé pendant des années” pour accéder au tribunal en échangeant des faveurs et en utilisant sa foi, a-t-il déclaré au Times. Et en 2014, deux des “donateurs vedettes” de Schenck, Donald et Gayle Wright, ont mangé un repas avec le juge Alito et sa femme, Martha-Ann.

Le lendemain, a rapporté le Times, l’un des Wright a appelé Schenck et lui a dit qu’Alito avait rédigé l’opinion majoritaire et que l’affaire serait tranchée en faveur de Hobby Lobby. Moins d’un mois plus tard, cette décision exacte a été annoncée au public.

Dans une déclaration obtenue par NBC News, Alito a déclaré que l’allégation selon laquelle les Wright auraient été informés de l’issue de l’affaire, ou de l’opinion majoritaire, est “complètement fausse”.

“Ma femme et moi avons fait la connaissance des Wright il y a quelques années en raison de leur solide soutien à la Supreme Court Historical Society, et depuis lors, nous avons eu une relation informelle et purement sociale”, a déclaré Alito dans le communiqué. “Je n’ai jamais détecté d’effort de la part des Wright pour obtenir des informations confidentielles ou pour influencer quoi que ce soit que j’ai fait à titre officiel ou privé, et je me serais fortement opposé s’ils l’avaient fait. Je n’ai connaissance d’aucun projet. qu’ils auraient entrepris pour ‘Foi et Action’, ‘Foi et Liberté’, ou tout groupe similaire, et je serais choqué et offensé si ces allégations sont vraies.”

Les opinions de Schenck sur l’avortement ont changé ces dernières années, selon le rapport, et il s’efforce de s’imposer comme une figure évangélique plus progressiste. Il a dit qu’il regrettait ses actions et sa connaissance de l’affaire, c’est pourquoi il a décidé de s’exprimer.

“Ce que nous avons fait”, a-t-il déclaré au Times, “était mal”.

Les représentants de la Cour suprême et le juge en chef John Roberts n’ont pas immédiatement commenté.

– Dan Mangan et Kevin Breuninger de CNBC ont contribué à ce rapport.