La Cour suprême a décidé que près de 98 000 Arizoniens dont la citoyenneté n’avait pas été confirmée peuvent voter à l’unanimité

PHÉNIX — La Cour suprême de l’Arizona a statué à l’unanimité vendredi que près de 98 000 personnes dont les documents de citoyenneté n’avaient pas été confirmés peuvent voter aux élections nationales et locales, une décision importante qui pourrait influencer les mesures de vote et les courses législatives serrées.

La décision du tribunal intervient après que les responsables découvert une erreur de base de données qui, pendant deux décennies, a par erreur désigné les électeurs comme ayant accès au scrutin complet. Les électeurs avaient déjà le droit de voter dans les élections fédérales, y compris pour les élections présidentielles et législatives, quelle que soit la décision de la Cour.

Le secrétaire d’État Adrian Fontes, un démocrate, et Stephen Richer, le greffier républicain du comté de Maricopa, n’étaient pas d’accord sur le statut que devraient avoir les électeurs. Richer a demandé à la Cour suprême de se prononcer, affirmant que Fontes avait ignoré la loi de l’État en conseillant aux responsables du comté de laisser les électeurs concernés voter à part entière.

Fontes a déclaré que le fait de ne pas permettre aux électeurs qui estiment avoir satisfait aux conditions de vote d’accéder au scrutin complet soulèverait des problèmes d’égalité de protection et de régularité de la procédure.

La Cour suprême, qui penche du côté républicain, a donné raison à Fontes. Elle a déclaré que les responsables du comté n’avaient pas le pouvoir de modifier le statut des électeurs, car ces derniers s’étaient inscrits il y a longtemps et avaient attesté, sous peine de sanction, qu’ils étaient citoyens. Les juges ont également déclaré que les électeurs n’étaient pas responsables de l’erreur de base de données et ont également mentionné le peu de temps qui restait avant les élections générales du 5 novembre.

« Nous ne sommes pas disposés, sur la base de ces faits, à priver massivement les électeurs de leur droit de participer aux élections d’État », a écrit la juge en chef Ann Scott Timmer dans la décision.

Parmi les près de 98 000 électeurs concernés, la plupart résident dans le comté de Maricopa, où se trouve Phoenix, et sont des résidents de longue date de l’État dont l’âge varie de 45 à 60 ans. Environ 37 % d’entre eux sont des républicains inscrits, environ 27 % sont des démocrates inscrits et le reste sont des indépendants ou affiliés à des partis mineurs.

L’Arizona est un État unique en son genre, car il exige des électeurs qu’ils prouvent leur citoyenneté pour participer aux élections locales et nationales. Les électeurs peuvent prouver leur citoyenneté en fournissant un permis de conduire ou un numéro d’identification tribale, ou en joignant une copie d’un certificat de naissance, d’un passeport ou de documents de naturalisation.

L’Arizona considère que les permis de conduire délivrés après octobre 1996 constituent une preuve de citoyenneté valide. Cependant, une erreur de codage du système a identifié près de 98 000 électeurs ayant obtenu leur permis avant 1996 (soit environ 2,5 % de tous les électeurs inscrits) comme des électeurs ayant le droit de vote à part entière, ont indiqué des responsables de l’État.

L’erreur entre la base de données d’inscription des électeurs de l’État et la division des véhicules à moteur a depuis été résolue.

Ce nombre de voix pourrait faire pencher la balance dans les courses très disputées pour la législature de l’État, où les républicains détiennent une faible majorité dans les deux chambres.

Les électeurs se prononcent également sur le droit constitutionnel à avortement et sur une loi d’État qui criminaliserait non-citoyens pour entrer en Arizona via le Mexique à tout autre endroit qu’un port d’entrée.

Bien que Richer et Fontes soient en désaccord sur le statut des électeurs, tous deux ont salué la décision du tribunal.

« Dieu merci », a déclaré Richer sur la plateforme sociale X. Il a déclaré jeudi à l’Associated Press que le maintien du statut des électeurs serait administrativement plus facile.

Fontes, dans un communiqué de presse, a qualifié la décision de « victoire significative pour ceux dont le droit fondamental de vote était examiné ». Les responsables électoraux contacteront les électeurs qui doivent mettre à jour leur preuve de citoyenneté après l’élection, a-t-il déclaré.

John Groseclose, qui faisait partie des électeurs dont la citoyenneté était en question, a déclaré qu’il était soulagé de ne pas avoir à passer plus de temps à courir partout pour résoudre le problème.

Plus tôt cette semaine, il a déclaré avoir attendu une heure et demie dans un bureau des véhicules à moteur à Tempe pour découvrir que l’employé qui s’était occupé de lui n’était pas au courant du problème et ne savait pas comment mettre à jour son inscription électorale – bien qu’il ait fourni un certificat de naissance officiel et un nouveau passeport.

« Je suis heureux qu’aucun d’entre nous ne soit privé de ses droits à cause d’une erreur générée par le MVD il y a une vingtaine d’années », a déclaré Groseclose à l’AP.