La Cour suprême a de nouveau confirmé l’Obamacare – qu’est-ce qui vient ensuite ?

Onze ans et plus de 30 millions de personnes assurées plus tard, l’Affordable Care Act a survécu à la Cour suprême des États-Unis – encore une fois.

Les juges ont confirmé la loi lors d’un vote de 7 contre 2 jeudi, rejetant un procès mené par des représentants de l’État républicain qui cherchaient à annuler la loi dans son intégralité sur la base d’une prémisse juridique précaire dont la plupart des juristes se sont moqués.

C’était la troisième fois que l’ACA faisait face à une menace existentielle devant la Haute Cour et l’emportait. Ce n’est peut-être pas une victoire permanente – au moins un défi plus sérieux, cherchant à invalider les protections d’Obamacare pour les personnes souffrant de maladies préexistantes, fait toujours son chemin devant les tribunaux fédéraux.

Mais même face à des efforts constants pour la renverser, devant la Cour suprême et le Congrès, la loi s’est avérée remarquablement résistante et durable : d’année en année, ses dispositions s’enchevêtrent davantage dans le tissu des soins de santé américains, profitant à presque tous les assuré dans le pays.

Dans le même temps, les problèmes qu’il n’a pas réussi à résoudre ne sont que plus apparents.

Les réalisations de l’Affordable Care Act sont claires. Les personnes qui achètent une assurance sur les marchés individuels et en petits groupes ne sont plus confrontées à la discrimination pour des conditions préexistantes. Les services préventifs pour les Américains avec tous les types d’assurance sont gratuits. Combinez les marchés qui offrent des subventions fiscales pour la couverture privée et les expansions de Medicaid adoptées par 38 États (ainsi qu’une poignée de dispositions plus petites), et l’ACA a fourni une couverture à environ 31 millions d’Américains, selon une nouvelle estimation de l’administration Biden.

Après le déploiement difficile de HealthCare.gov en 2014 et quelques années de hausse des primes, les places de marché privées de la loi se sont stabilisées ; maintenant, les démocrates essaient d’élargir l’accès à eux. Les primes sont plates. De plus en plus d’assureurs-maladie proposent des plans. Le Congrès a approuvé une extension des subventions fiscales de la loi aux personnes à revenu élevé et l’administration Biden a ouvert une période d’inscription spéciale au Covid-19 au cours de laquelle 1 million de personnes ont souscrit une assurance. Les États commencent maintenant à définir leurs propres options publiques, donnant une nouvelle vie à l’idée après son sabordage lors du débat législatif sur l’ACA.

La politique des soins de santé a également changé. Les démocrates ont subi un « bombardement » à mi-parcours de 2010, comme l’a dit le président Obama de l’époque, après que les républicains ont réussi à diaboliser l’ACA en tant que prise de contrôle des soins de santé par le gouvernement avant que ses dispositions n’entrent réellement en vigueur.

Mais en 2017, après avoir obtenu le contrôle total du Congrès et de la Maison Blanche, les républicains n’ont pas abrogé la loi comme promis – incapables de surmonter l’opposition du public et le malaise de certains de leurs propres membres de réviser une loi qui, à ce stade, fournissait profite à des dizaines de millions de personnes. Les démocrates ont pilonné les républicains au sujet des soins de santé à mi-parcours de 2018 et ont reconquis la Chambre pour se venger de leurs pertes dévastatrices de 2010. Les sondages montrent que l’ACA est à peu près aussi populaire qu’elle ne l’a jamais été auprès des électeurs américains.

C’est un renversement remarquable. Mais alors que de nombreux Américains sont peut-être plus protégés aujourd’hui d’une catastrophe financière s’ils tombent malades ou se blessent qu’avant l’ACA, la loi n’a pas résolu tous les problèmes qui affectent les soins de santé aux États-Unis, et sa survie continue ne garantit pas qu’ils le feront. ça ne s’aggrave pas.

Beaucoup de travail reste pour réparer les soins de santé

Pour commencer, prenez l’une des plus grandes lacunes de l’ACA elle-même : Medicaid. L’extension du programme pour couvrir davantage d’adultes à faible revenu était censée être obligatoire pour les 50 États, une portée législative excessive qui a été réduite par la Cour suprême, où deux juges libéraux ont rejoint les conservateurs pour décider que l’extension doit être facultative.

En conséquence, 12 États refusent toujours d’étendre Medicaid. On estime que 4 millions de personnes qui auraient été couvertes par l’expansion ne sont toujours pas assurées. Les avocats ont fait des progrès en territoire conservateur, que ce soit par la législation, l’action de l’exécutif ou l’initiative du scrutin, mais ces outils peuvent être épuisés. Les électeurs du Missouri ont approuvé l’extension de Medicaid en novembre 2020, mais le corps législatif et le gouverneur ont tout simplement refusé de la mettre en œuvre. (Une action en justice est en cours.) Les plus grands États récalcitrants – la Floride et le Texas – présentent des obstacles pratiques et politiques à l’expansion.

Certaines personnes qui souscrivent une assurance privée en vertu de la loi peuvent encore faire face à des frais remboursables élevés. Certains des plans de santé vendus sur les marchés ont des franchises pouvant atteindre 6 000 $ pour un individu ou 13 000 $ pour une famille – et ce sont généralement les plans les moins chers disponibles. Jusqu’à cette année, les personnes qui gagnaient trop d’argent pour avoir droit aux subventions de la loi devaient payer l’intégralité du coût de leur assurance, la rendant inabordable pour certains. (L’expansion des subventions adoptée par le Congrès cette année devrait aider à réduire leurs primes.)

Et un problème central demeure : alors que tous les autres pays développés du monde bénéficient d’une couverture santé universelle (ou quasi universelle), 1 personne sur 10 vivant aux États-Unis n’a toujours pas d’assurance.

Ce nombre est inférieur à ce qu’il était avant 2010, alors qu’il était d’environ 17 %. Mais c’est une valeur aberrante embarrassante parmi nos pairs économiques. Les Américains dépensent également plus de leur propre argent pour leurs soins de santé que les gens dans presque tous les autres pays.

L’ACA a laissé les plans de grand groupe qui couvrent environ la moitié des résidents américains pour la plupart intacts. Mais les sondages montrent qu’on demande aux travailleurs de payer des parts de plus en plus élevées des primes de ces régimes et que les paiements directs pour la couverture de l’employeur augmentent. Le nombre d’Américains considérés comme sous-assurés – ce qui signifie qu’ils ont techniquement une assurance mais qu’elle ne leur offrirait pas une protection financière adéquate s’ils subissaient une urgence sanitaire – augmente régulièrement depuis des années.

L’argument parfois avancé pour justifier le fardeau unique auquel les Américains sont confrontés pour payer leurs propres soins de santé est que le système de santé du pays est le plus innovant et de la plus haute qualité au monde.

Mais l’Amérique dépense plus d’argent en soins de santé pour des résultats pires que ses pays pairs, comme les chercheurs l’ont noté à maintes reprises. Sur un indice mondial de la qualité et de l’accès aux soins de santé, les États-Unis sont à la traîne de nombreux systèmes socialisés. L’espérance de vie a baissé ces dernières années, mettant fin à des décennies de progrès et laissant les États-Unis encore plus loin derrière des pays comparables.

Il est indéniable que la haute qualité des soins de santé disponibles aux États-Unis – pour ceux qui peuvent se le permettre. L’industrie américaine des soins de santé peut sans aucun doute être parmi les plus innovantes au monde : c’est la science américaine qui a guéri l’hépatite C au cours de la dernière décennie. Le succès du développement, de la production et de la distribution du vaccin Covid-19 dans le pays est indéniable.

Mais donner la priorité à l’innovation avant tout crée ses propres problèmes, laissant la politique de santé américaine captive des intérêts privés. Le Congrès a catégoriquement refusé d’accorder au gouvernement américain le pouvoir de négocier les prix des médicaments, par exemple, face à une opposition vigoureuse et bien financée de l’industrie des soins de santé – une politique dont les conséquences étaient claires ce mois-ci lorsque la FDA a approuvé un traitement contre la maladie d’Alzheimer. médicament avec des preuves minimales de son efficacité clinique. Les experts avertissent que le médicament à 56 000 $ pourrait entraîner la faillite de Medicare, créant une menace existentielle pour l’ensemble du système de santé.

C’est un problème énorme, sans solution évidente – et c’est l’un des nombreux que la Loi sur les soins abordables n’a jamais été conçue pour résoudre.