La Cour suprême a commencé à obéir aux précédents, pour changer

Haaland c.Brackeenque la Cour suprême a rendu jeudi, concerne une atrocité commise par les États-Unis d’Amérique au cours de plusieurs décennies.

Pendant une grande partie de l’histoire de notre nation, les enfants amérindiens ont été retirés de leur famille et envoyés dans des internats, où ces enfants ont été forcés d’abandonner leur langue et leurs coutumes et de se comporter comme des Américains blancs. Comme le disait le fondateur d’une de ces écoles en 1892, « tous les Indiens qu’il y a dans la race devraient être morts. Tuez l’Indien en lui et sauvez l’homme.

Mais Fougère est également un cas sur la décision du Congrès américain selon laquelle les Américains d’aujourd’hui doivent être meilleurs que nos ancêtres. En 1978, le Congrès a promulgué l’Indian Child Welfare Act (ICWA), qui prévoit une série de garanties empêchant les enfants indiens d’être retirés de leur famille et de leur communauté. Dans sa décision 7-2 en Fougèrela Cour suprême a rejeté une série de contestations constitutionnelles qu’un groupe de familles non indiennes avait présentées à cette loi.

(Cet article utilisera le terme « Indien » pour désigner les citoyens tribaux, et non « Amérindien » car le mot « Indien » a une signification juridique très précise dans la loi fédérale qui est distincte de la signification du terme « Autochtone ». )

Ces familles, qui voulaient adopter des enfants amérindiens, ont allégué que l’ICWA violait la Constitution d’au moins quatre manières différentes.

Le fait que l’ICWA soit dans les livres depuis plus de quatre décennies et que personne n’ait remarqué ces prétendus défauts constitutionnels jusqu’à très récemment devrait faire réfléchir tout juge raisonnable. En effet, ce procès n’aurait peut-être pas été pris au sérieux si le procureur général du Texas n’avait pas intenté une action similaire, et si ces affaires n’avaient pas été entendues par Reed O’Connor, un ancien membre du personnel républicain de Capitol Hill, mieux connu pour ses efforts infructueux pour invalider le toute la loi sur les soins abordables. Il y a cinq ans, O’Connor a déclaré l’ICWA inconstitutionnelle.

Quoi qu’il en soit, l’opinion majoritaire de la juge Amy Coney Barrett dans Fougère est un tour de force de rejet de la position d’O’Connor. En cours de route, elle réprimande à plusieurs reprises les opposants à l’ICWA pour avoir avancé des arguments qui ne peuvent être conciliés avec les précédents de la Cour. Exemple de citation de l’opinion de Barrett : « Encore une fois, les pétitionnaires ne présentent aucun argument qui prend nos cas à leur manière. »

Le fait que Barrett, l’un des « originalistes » autoproclamés de la Cour, ait écrit cette opinion est en soi remarquable. L’originalisme est la conviction que la Constitution doit être lue telle qu’elle a été comprise au moment où elle a été rédigée ou ratifiée. Dans la pratique, cependant, l’originalisme ne fait souvent que donner aux juges une excuse pour ignorer les précédents qu’ils jugent incompatibles avec les textes historiques.

Le Fougère les plaignants avaient de bonnes raisons de croire que la Cour pourrait abandonner des précédents de longue date permettant au Congrès de promulguer des lois comme l’ICWA après le mandat précédent de la Cour – lorsqu’elle a annulé plusieurs décisions historiques de la Cour suprême, notamment Roe contre Wade.

Mais il y a des signes avant-coureurs que la Cour pourrait corriger son cours après un mandat alors qu’une majorité des juges semblaient rejeter l’idée même que la loi devrait être prévisible et cohérente.

La semaine dernière, la Cour a rendu des décisions protégeant les droits de vote et rejetant une attaque contre Medicaid. Dans ces deux affaires, les plaideurs conservateurs se sont appuyés sur des arguments que plusieurs des représentants républicains nommés par la Cour ont adoptés dans le passé. Pourtant, dans les deux cas, la Cour a rejeté ces arguments et a plutôt rendu des avis célébrant l’obligation de la Cour de suivre la jurisprudence. Comme l’a écrit le juge Ketanji Brown Jackson dans l’affaire Medicaid, « quelque chose de plus que des » preuves historiques ambiguës « est nécessaire avant que nous « annulons catégoriquement un certain nombre de décisions majeures de cette Cour ».

Fougère ajoute un troisième point de données à l’appui de l’argument selon lequel la Cour a peut-être réalisé qu’elle était allée trop loin au cours de son mandat précédent et qu’elle pourrait vouloir décourager des juges comme O’Connor de traiter chaque décision contraignante que la Cour a rendue dans le passé comme facultative .

La loi indienne sur la protection de l’enfance, brièvement expliquée

ICWA découle de deux idées, l’une morale, l’autre pratique. La première est que la loi doit fournir des garanties pour garantir que le génocide culturel que les États-Unis ont commis contre les Indiens, un effort soutenu pendant de nombreuses années pour détruire les cultures tribales, ne se reproduise jamais.

La deuxième idée est que, malgré cet engagement, il y aura des moments où le gouvernement d’un État devra placer un enfant indien dans un foyer autre que celui des parents de l’enfant. Un tel enfant peut être orphelin. Ou leurs parents peuvent choisir de donner l’enfant en adoption. Ou, dans des cas rares et tragiques, un tribunal peut déclarer les parents d’un enfant indien inaptes à l’élever.

Lorsqu’un enfant indien doit être placé dans un autre foyer, l’ICWA établit une hiérarchie de préférences auxquelles les responsables de l’État doivent obéir. Si possible, l’enfant doit être placé chez un membre de sa propre famille élargie. Si cela n’est pas possible, l’enfant doit être placé chez un membre de la tribu de l’enfant. Et, lorsque cela n’est pas possible, l’enfant doit être placé dans une autre famille indienne.

Les plaignants ont soulevé une série de contestations constitutionnelles contre cette hiérarchie, soulevant des arguments qui auraient dépouillé le Congrès d’une grande partie de son autorité sur les affaires indiennes, tout en retravaillant l’équilibre des pouvoirs entre les États et le gouvernement fédéral.

L’opinion de Barrett est une célébration du précédent et au moins un rejet partiel de l’originalité

Comme l’écrit Barrett, la Cour suprême a longtemps soutenu que « le pouvoir du Congrès de légiférer à l’égard des tribus indiennes [is] « plénière et exclusive », ce qui signifie que le Congrès peut adopter des lois comme il l’entend concernant les relations américano-indiennes, tant que ces lois ne violent pas un droit constitutionnel individuel. Cette compréhension bien établie de la Constitution, selon les mots de Barrett, met le Fougère plaignants « dans une situation difficile ».

Plus que cela, une grande partie de l’opinion de Barrett semble dresser une clôture autour du projet originaliste – déclarant au nom de sa Cour qu’elle ne rejettera pas les précédents uniquement parce que quelqu’un fait un argument historique intelligent.

Barrett reproche aux plaignants d’avoir « critiqué notre précédent comme étant incompatible avec le sens original de la Constitution » sans offrir un « compte rendu de la façon dont leur argument s’inscrit dans le paysage de notre jurisprudence ». Alors qu’elle fait allusion à la possibilité que la Cour puisse considérer l’ICWA avec plus de scepticisme si de nombreuses années de précédents ne soutenaient pas sa constitutionnalité, elle rejette finalement l’idée originale selon laquelle sa Cour peut simplement s’éloigner de ces précédents.

Le Fougère les plaignants « présentent leurs arguments comme si l’ardoise était propre », écrit-elle, ajoutant que « plus de deux siècles plus tard, c’est tout sauf ça ».

L’opinion de Barrett est également remarquable par son efficacité. Le Fougère les plaignants soulèvent un éventail tout simplement vertigineux d’objections constitutionnelles à l’ICWA, mais Barrett les élimine toutes dans un avis de 34 pages qui est souvent brusque envers les efforts de ces plaignants pour changer la loi.

Les plaignants, par exemple, ont fait valoir que l’ICWA viole une doctrine connue sous le nom d’« anti-réquisition », qui limite la capacité du gouvernement fédéral à imposer certaines obligations aux États. Essentiellement, ils ont fait valoir que l’ICWA ne peut exiger des tribunaux d’État qui entendent des différends en matière de garde d’enfants qu’ils mettent en œuvre une politique fédérale régissant les enfants indiens.

Mais, comme l’écrit Barrett, « cet argument fonce tête baissée dans la Constitution ». Elle cite la clause de suprématie de la Constitution, qui stipule que « les lois des États-Unis… seront la loi suprême du pays ; et les juges de chaque Etat seront liés par celle-ci.” Et puis elle conclut sa très brève analyse de cet argument anti-réquisition par trois mots dédaigneux : « Fin de l’histoire ».

Cela dit, l’opinion de Barrett laisse la porte ouverte à un éventuel défi futur à l’ICWA. Les plaignants ont fait valoir qu’en traitant les familles indiennes différemment des familles non indiennes, l’ICWA viole la Constitution en discriminant sur la base de la race.

Cet argument est incorrect, car la loi fédérale et de nombreuses lois tribales font la distinction entre l’appartenance à une tribu indienne et l’ascendance amérindienne. L’ICWA ne s’applique pas à toutes les personnes d’ascendance autochtone. Il ne s’applique qu’aux enfants qui sont « membres d’une tribu indienne » ou qui sont « éligibles à l’appartenance à une tribu indienne et [are] l’enfant biologique d’un membre d’une tribu indienne. Et les tribus peuvent décider qui elles admettent comme membres.

Certaines tribus, par exemple, étendent la citoyenneté aux descendants de Noirs qui ont été réduits en esclavage par des membres de la tribu, même si ces citoyens tribaux noirs peuvent ne pas être des descendants de sang des citoyens autochtones de la tribu. Ainsi, l’ICWA s’applique à l’enfant noir d’un membre noir de la nation Cherokee, par exemple, mais elle ne s’applique pas à un enfant amérindien dont les parents ne sont citoyens d’aucune tribu.

La loi, en d’autres termes, est neutre sur le plan racial. Il établit des distinctions basées sur l’appartenance tribale et non sur la race.

En tout état de cause, l’opinion de Barrett n’atteint pas la question de savoir si l’ICWA se livre à une discrimination raciale, en grande partie parce que son tribunal a déterminé que les familles contestant l’ICWA pour ces motifs ont poursuivi le mauvais défendeur – elles ont poursuivi des fonctionnaires fédéraux, même si l’ICWA est mise en œuvre par des fonctionnaires de l’État. . Il est possible qu’un autre plaignant corrige cette erreur dans une affaire future, permettant ainsi au tribunal de reconsidérer si l’ICWA pratique une discrimination fondée sur la race.

Pourtant, alors que Fougère ne résout pas directement cette question, la Cour suprême a jugé dans Morton c.Mancari (1974), que la loi fédérale peut accorder un traitement spécial aux Indiens d’Amérique, tant que ce traitement « est accordé aux Indiens non pas en tant que groupe racial distinct, mais plutôt en tant que membres d’entités tribales quasi souveraines ». Donc Fougèrel’insistance répétée de l’importance de suivre les précédents devrait décourager les juges des tribunaux inférieurs d’ignorer les Morton décision.

Avec quel sérieux devrions-nous traiter le récent virage de la Cour vers le respect des précédents ?

Il reste à voir si l’intérêt soudain de la Cour à obéir aux précédents sera durable. Et c’est encore une mauvaise idée de parier que la Cour réaffirmera ses décisions passées autorisant l’action positive dans les admissions universitaires, lorsque deux affaires contestant l’action positive seront tranchées dans les semaines à venir.

Il est également normal que les plaideurs libéraux remportent quelques victoires très médiatisées alors même que la Cour suprême se déplace vers la droite. Lorsque la Cour se déplace vers la droite, les plaideurs conservateurs sont plus susceptibles de porter des affaires Hail Mary soulevant des arguments qui n’auraient pas prévalu devant un panel de juges plus modérés. Il est inévitable que certains de ces arguments Hail Mary aillent trop loin, même pour une justice très conservatrice comme Barrett. Cela peut expliquer le résultat dans Fougère.

Pourtant, il est difficile de passer à côté du fait qu’après un mandat où la Cour s’est livrée à plusieurs reprises à ses excès les plus réactionnaires – passer outre Chevreuilabandonnant un précédent séminal séparant l’Église et l’État et se donnant un droit de veto incontrôlé sur les réglementations environnementales – les juges ont maintenant rendu trois décisions au cours des deux dernières semaines qui proclament la nécessité de suivre le précédent et qui rejettent les arguments qui ont convaincu les juges conservateurs dans le passé.

Il est, à tout le moins, possible que la Cour ait reconnu qu’elle avait envoyé le mauvais message aux tribunaux inférieurs au cours du dernier trimestre.

Correction, 15 h HE : Cet article a précédemment mal identifié la doctrine juridique régissant la relation entre le gouvernement fédéral et les États. C’est la doctrine « anti-réquisition ».