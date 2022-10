La Cour statuera sur le calendrier du vote pour l’indépendance de l’Écosse

Nicola Sturgeon veut un nouveau référendum en octobre prochain, mais les critiques affirment qu’elle “se fait des illusions”

La Cour suprême d’Écosse entendra cette semaine les arguments sur l’opportunité d’autoriser un deuxième référendum sur l’indépendance en octobre prochain. Alors que les opposants disent qu’il n’y a pas d’appétit pour un autre référendum, la première ministre Nicola Sturgeon insiste sur le fait qu’elle éliminera l’Écosse du Royaume-Uni d’une manière ou d’une autre.

Sturgeon a annoncé en juin qu’un référendum aurait lieu le 19 octobre 2023. Alors que les électeurs écossais ont rejeté un référendum sur l’indépendance de 2014 à 55-44%, Sturgeon a fait valoir que le vote sur le Brexit de 2016 – auquel une majorité d’Écossais s’opposait – et l’élection cet été d’une majorité de candidats pro-indépendance au parlement semi-autonome d’Ecosse signifiait qu’une deuxième chance de quitter le Royaume-Uni était nécessaire.

Cependant, même si le tribunal se prononce en faveur de la tenue d’un deuxième référendum, son résultat ne sera pas juridiquement contraignant sans l’autorisation du Premier ministre Liz Truss ou la reconnaissance a posteriori par le Parlement britannique à Londres, ce qui n’est pas susceptible de se produire.

Si le tribunal se prononçait contre un référendum, Sturgeon a déclaré dimanche à la BBC que son parti national écossais se présenterait aux élections de 2024 à l’échelle du Royaume-Uni sur la seule question de l’indépendance, faisant de l’élection un “de facto” référendum.

“Nous soumettons notre cause au peuple lors d’une élection ou nous abandonnons la démocratie écossaise”, elle a dit au radiodiffuseur britannique. “Cela devrait être un dernier recours” elle a poursuivi en ajoutant : « Je ne veux pas être dans cette position. Je veux avoir un référendum légal.

Si un référendum avait lieu aujourd’hui, les derniers sondages du Times et de The Scotsman montrent que les électeurs rejettent l’indépendance par 45%-43% et 51%-49% respectivement. De plus, seuls 35% des électeurs écossais souhaitent la tenue d’un référendum l’année prochaine, tandis que 53% s’opposent au vote prévu par Sturgeon, selon un sondage publié jeudi dans le Daily Record.

“Nicola Sturgeon se fait des illusions – et cherche à tromper le peuple écossais – lorsqu’elle dit qu’il y a un appétit pour un autre référendum qui divise sur son calendrier”, Le législateur du Parti conservateur écossais Donald Cameron a déclaré à la BBC. “La majorité des Écossais … sont résolument opposés à la pression intéressée du Premier ministre pour un vote l’année prochaine.”