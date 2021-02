LITTLE ROCK, Ark. (AP) – Une cour d’appel fédérale a statué vendredi que la loi de l’Arkansas exigeant que les entrepreneurs de l’État s’engagent à ne pas boycotter Israël était inconstitutionnelle.

Un panel de trois juges de la 8e US Circuit Court of Appeals a infirmé la décision de 2019 d’un juge fédéral qui avait rejeté la poursuite intentée par l’Arkansas Times pour contester l’exigence. Le journal avait demandé au juge de bloquer la loi, qui oblige les entrepreneurs de l’État à réduire leurs honoraires de 20% s’ils ne signent pas l’engagement.

Le tribunal a déclaré que la loi était rédigée de manière si large qu’elle s’appliquerait également aux vendeurs qui soutiennent ou encouragent un boycott.

« La loi interdit à l’entrepreneur de s’engager dans une activité de boycott en dehors de la portée de la relation contractuelle » à son rythme et à ses dépens « », a déclaré le tribunal dans sa décision 2-1.

Le procès du Times a déclaré que le Pulaski Technical College de l’Université de l’Arkansas a refusé de passer un contrat pour la publicité avec le journal à moins que l’Arkansas Times ne signe l’engagement. Le journal n’est pas engagé dans un boycott contre Israël.

Le comité d’appel a renvoyé l’affaire au juge de district américain Brian Miller, qui a statué en 2019 que le refus d’acheter des articles n’était pas protégé par le premier amendement.

«Les politiciens de l’Arkansas n’avaient aucune raison de pénaliser nos clients pour avoir refusé de participer à ce test décisif idéologique», a déclaré Holly Dickson, directrice exécutive de l’American Civil Liberties Union of Arkansas, qui représentait le Times dans l’affaire. privilège pour lequel vous payez, c’est un droit garanti à chaque Arkansan.

La loi de l’Arkansas est similaire aux restrictions adoptées dans d’autres États qui ont été contestées. Les mesures visent un mouvement protestant contre la politique d’Israël envers les Palestiniens. Des mesures similaires en Arizona, au Kansas et au Texas qui ont été bloquées ont ensuite été autorisées à être appliquées après que les législateurs aient réduit l’exigence afin qu’elle ne s’applique qu’aux contrats plus importants. La loi de l’Arkansas s’applique aux contrats d’une valeur de 1 000 $ ou plus.

Le bureau du procureur général de l’Arkansas Leslie Rutledge a déclaré qu’elle examinait l’avis pour déterminer la prochaine étape.

« Le procureur général est déçu de la décision du huitième circuit, qui interfère avec la loi de l’Arkansas interdisant la discrimination contre Israël, un allié américain important », a déclaré la porte-parole Amanda Priest dans un communiqué.

