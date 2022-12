La Cour se prononcera sur le projet du Royaume-Uni d’envoyer des demandeurs d’asile au Rwanda

LONDRES (AP) – Les juges de la Haute Cour britannique doivent statuer lundi sur la légalité du projet controversé du gouvernement britannique d’envoyer des demandeurs d’asile dans un aller simple au Rwanda.

Plusieurs demandeurs d’asile, des groupes d’aide et un syndicat de fonctionnaires des frontières tentent d’empêcher le gouvernement conservateur d’agir sur un accord d’expulsion avec le Rwanda qui vise à dissuader les migrants de traverser la Manche dans de petites embarcations.

Plus de 44 000 personnes sont arrivées en Grande-Bretagne par cette route cette année, et plusieurs sont mortes, dont quatre la semaine dernière lorsqu’un bateau a chaviré par temps glacial.

Dans le cadre de l’accord, le Royaume-Uni prévoit d’envoyer certains migrants qui arrivent au Royaume-Uni en tant que passagers clandestins ou dans des bateaux vers le pays d’Afrique de l’Est, où leurs demandes d’asile seraient traitées. Les demandeurs d’asile resteraient au Rwanda plutôt que de retourner au Royaume-Uni

La Grande-Bretagne a payé au Rwanda 120 millions de livres (146 millions de dollars) dans le cadre de l’accord conclu en avril, mais personne n’a encore été envoyé dans le pays. Le Royaume-Uni a été contraint d’annuler le premier vol d’expulsion à la dernière minute en juin après que la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que le plan comportait “un risque réel de préjudice irréversible”.

Le gouvernement britannique est déterminé à poursuivre cette politique, arguant qu’elle dissuadera les gangs de trafiquants de personnes qui transportent des migrants dans des voyages dangereux à travers les voies de navigation très fréquentées de la Manche.

La ministre de l’Intérieur Suella Braverman – qui a qualifié la traversée de la Manche d'”invasion de notre côte sud” – a déclaré au Times de Londres qu’il serait “impardonnable” si le gouvernement n’arrêtait pas les voyages.

“Le vote sur le Brexit portait en partie sur la migration, le contrôle de nos frontières et le rapatriement de la souveraineté sur la question de savoir qui entre dans notre pays”, a-t-elle déclaré. “C’est un exemple flagrant de la façon dont nous n’avons pas repris le contrôle.”

Les groupes de défense des droits de l’homme disent qu’il est illégal, irréalisable et inhumain d’envoyer des gens à des milliers de kilomètres dans un pays dans lequel ils ne veulent pas vivre. Ils citent également le mauvais bilan du Rwanda en matière de droits de l’homme, y compris des allégations de torture et de meurtres d’opposants au gouvernement.

Le gouvernement britannique a fait valoir que si le Rwanda a été le théâtre d’un génocide qui a tué plus de 800 000 personnes en 1994, le pays s’est depuis bâti une réputation de stabilité et de progrès économique. Les critiques disent que la stabilité se fait au prix de la répression politique.

Le Royaume-Uni reçoit moins de demandeurs d’asile que de nombreux pays européens, dont l’Allemagne, la France et l’Italie, mais des milliers de migrants du monde entier se rendent chaque année dans le nord de la France dans l’espoir de traverser la Manche. Certains veulent rejoindre le Royaume-Uni parce qu’ils y ont des amis ou de la famille, d’autres parce qu’ils parlent anglais ou parce qu’il est perçu comme facile de trouver du travail.

Le gouvernement veut expulser tous les migrants qui arrivent par des voies non autorisées et vise à conclure des accords à la rwandaise avec d’autres pays. Les critiques soulignent qu’il existe peu de voies autorisées pour demander l’asile au Royaume-Uni, autres que celles mises en place pour les personnes originaires d’Ukraine, d’Afghanistan et de Hong Kong.

Une augmentation des arrivées et un arriéré bureaucratique britannique, exacerbé par la pandémie de coronavirus, ont conduit de nombreux migrants de la Manche à languir dans des centres de traitement surpeuplés, où il y a eu des épidémies de diphtérie et d’autres maladies.

Jill Lawless, l’Associated Press