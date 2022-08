La Cour se prononce en appel sur les limites des jeux vidéo — RT Games & Culture

Un tribunal japonais a confirmé une ordonnance locale limitant la durée pendant laquelle les enfants peuvent jouer à des jeux vidéo par jour. Le tribunal de district de Takamatsu, dans l’ouest du Japon, a annoncé mardi que les directives ne violaient pas la constitution, comme cela a été allégué dans une action en justice intentée par un homme et sa mère qui ont affirmé que leur droit à l’autodétermination était violé.

Comme le rapporte Kyodo News, l’ordonnance a été mise en œuvre pour la première fois dans la préfecture de Kagawa en avril 2020 et suggérait aux parents de limiter les heures de jeu des enfants. Plus précisément, il recommandait de limiter les jeux vidéo à seulement 60 minutes par jour les jours d’école pour les moins de 18 ans et à 90 minutes par jour les jours non scolaires. Il a également suggéré que les sessions de jeu en ligne se terminent à 21 heures pour les moins de 15 ans et à 22 heures pour les enfants plus âgés.

Les autorités ont déclaré que l’intention était de réduire la dépendance aux jeux vidéo, qui, selon Kyodo News, a été associée à une diminution des performances scolaires et physiques des étudiants japonais, dont certains développent des troubles du sommeil et deviennent socialement reclus.

Bien qu’il soit conseillé aux parents de respecter ces règles et d’empêcher les enfants de passer trop de temps devant l’écran, il n’y a pas d’exigences légales ni de ramifications pour ceux qui ne le font pas.















Néanmoins, les plaignants, qui ont poursuivi le gouvernement préfectoral pour 1,6 million de yens (11 550 $) en septembre 2020, ont fait valoir que l’ordonnance violait l’article 13 de la Constitution japonaise, qui garantit aux citoyens le droit à la liberté et à la recherche du bonheur, et a déclaré que les lignes directrices avait causé des troubles mentaux aux enfants.

Les plaignants insistent également sur le fait qu’il n’y avait aucune justification scientifique à l’ordonnance, car le parlement japonais avait précédemment déclaré qu’il n’était au courant d’aucune base scientifique pour soutenir l’efficacité de l’imposition de délais pour prévenir la dépendance au jeu.

Le gouvernement préfectoral a souligné que l’Organisation mondiale de la santé avait reconnu le «trouble du jeu» comme un comportement addictif en 2018 et a soutenu que l’ordonnance ne violait pas la constitution, car elle suggérait simplement un ensemble de lignes directrices et n’imposait aucune obligation légale de se conformer. leur.