La « cour rivale » du roi et le remariage d’Anne – dans les scénarios les plus sensationnels de The Crown alors que le drame de Netflix revient

À quelques heures de la fin de sa diffusion sur Netflix, la série cinq de The Crown est l’une des plus attendues de l’histoire du drame royal.

C’est principalement dû à plusieurs histoires controversées, mais les dix parties contiennent également d’autres histoires fascinantes et amusantes.

Cette photo de famille de Windsor posée par le casting touche la vie de nombreuses personnes dans The Firm[/caption]

Comme le révèle cette photo de famille de Windsor posée par le casting, elle touche à la vie de nombreuses personnes dans The Firm.

Rod McPhee est notre homme au courant. . .

Prince William et Prince Harry

La princesse Diana avec ses fils, les princes William et Harry en 1995[/caption]

Alors que la princesse Diana révèle tout dans son interview controversée avec Panorama, William (Rufus Kampa) joue un rôle plus central, suppliant sa mère de s’abstenir de discuter publiquement de sa vie privée.

Et quand elle ne tient pas compte des protestations de son fils, Wills est clairement consternée alors qu’elle est photographiée avec des camarades de classe à Eton.

Pendant ce temps, lui et son jeune frère Harry, représenté par Will Powell, sont pris dans les ennuis de leurs parents alors qu’ils passent leurs vacances avec Charles et Diana en Italie et sont obligés d’essayer de la réconforter après que leur père l’ait laissée en larmes, à nouveau.

prince Charles

LE futur roi, joué par Dominic West, reçoit sans doute le plus d’attention dans la série cinq – en grande partie là où il est méchant avec sa femme.

Mais il y a aussi un aperçu fascinant de la façon dont il a effectivement mis en place une «cour rivale» avec la reine, des décennies avant sa mort.

Il s’agit d’un scénario susceptible de provoquer encore plus de tensions royales et d’être qualifié de irrespectueux.

PRINCESSE DIANA

La princesse Diana lors du baptême de la princesse Eugénie à Sandringham[/caption]

LA princesse de Galles (l’actrice Elizabeth Debicki) est souvent dépeinte comme superficielle et sombre, y compris lorsqu’elle accompagne une amie à l’hôpital où son mari vient de subir une opération cardiaque, qui a échoué.

Lorsque le chirurgien sort pour annoncer la mauvaise nouvelle, Di flirte avec lui et jaillit de sa beauté, au grand dam de son copain.

reine Elizabeth

Une reine fatiguée (Imelda Staunton) combat son Annus Horribilis en 1992 – une année de malheurs, dont l’incendie du château de Windsor.

Mais The Crown continue de jeter le doute sur sa relation avec le prince Philip, suggérant qu’ils se sont éloignés à mesure qu’ils vieillissaient.

Prince Philippe

IL se rapproche de la beauté Penny Knatchbull et la reine souffre davantage alors que Philip (Jonathan Pryce) fournit un échantillon d’ADN pour identifier les restes de ses proches Romanov, tués par les bolcheviks, et critique la famille de sa femme pour ne pas les avoir sauvés.

Princesse Anne

La princesse Anne dit hardiment à son Maj qu’elle va se remarier[/caption]

La fille de LA REINE (Claudia Harrison) dit hardiment à Son Maj qu’elle se remariera – avec Timothy Laurence – contre les principes de l’Église d’Angleterre que sa mère dirige.

Anne défie les protestations du monarque et est même vue en train de reluquer son futur mari en sa présence.

Prince André

Andrew est vu en train de parler avec la reine de son mariage avec Sarah Ferguson[/caption]

On voit le fils préféré de SA MAJESTÉ, joué par James Murray, bénéficier d’un traitement préférentiel de la part de la femme qu’il appelle encore maman, au grand dam du grand frère Charles.

Andrew est également vu en train de parler avec la reine de son mariage avec Sarah Ferguson – s’effondrant après avoir été surprise en train de se faire sucer les orteils par l’amant millionnaire texan John Bryan.

Dans une référence sournoise à l’interview désastreuse d’Andrew avec Emily Maitlis, le prince déclare : « Et les gens disent que j’y ai mis les pieds. . . ”

Princesse Marguerite

La princesse Margaret est vue face à Sa Majesté, lui reprochant d’avoir refusé de la laisser épouser Peter Townsend parce qu’il était divorcé[/caption]

LA sœur de la reine est canalisée par Lesley Manville en tant que personnage solitaire aux prises avec les fantômes de son passé – dont l’un revient dans sa vie.

Margaret est vue en train de retrouver le véritable amour Peter Townsend, qui a un cancer en phase terminale.

Le cœur brisé, elle confronte Sa Majesté, lui reprochant d’avoir refusé de la laisser épouser Peter parce qu’il était divorcé, tout en permettant à la princesse Anne de se remarier après avoir divorcé.