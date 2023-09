La Cour rejette une affaire historique contre l’agence européenne Frontex pour les frontières

Ce jugement constitue un coup dur pour les demandeurs d’asile, leurs avocats et leurs militants, qui espéraient qu’il créerait un précédent. Mais ils croient toujours que cela sensibilisera aux expulsions illégales et aux défis liés à la responsabilisation des institutions européennes.

La décision du tribunal intervient dans un contexte d’inquiétude croissante concernant les violations des droits aux frontières de l’Europe et d’un climat de plus en plus hostile à l’égard des migrants et des demandeurs d’asile dans le monde.