La Cour rejette l’appel pour donner la citoyenneté aux Samoans américains

WASHINGTON (AP) – La Cour suprême a rejeté lundi un appel visant à donner aux personnes nées aux Samoa américaines la citoyenneté américaine.

En laissant en place une décision de la cour d’appel, la cour a également laissé passer une invitation à annuler une série de décisions datant de 1901 connues sous le nom d’affaires insulaires, pleines de rhétorique raciste et anti-étrangère. Le juge Neil Gorsuch avait demandé l’annulation des affaires en avril.

Mais les juges ont refusé d’interjeter appel de personnes nées aux Samoa américaines et vivant dans l’Utah, qui ont fait valoir qu’une loi fédérale déclarant qu’elles sont «des ressortissants, mais pas des citoyens, des États-Unis à la naissance» est inconstitutionnelle.

Un juge de première instance de l’Utah a statué en leur faveur, mais la cour d’appel fédérale de Denver a déclaré que le Congrès, et non les tribunaux, devrait trancher la question de la citoyenneté. La cour d’appel a également noté que les dirigeants élus des Samoa américaines se sont opposés au procès par crainte qu’il ne perturbe leurs traditions culturelles.

Les Samoa américaines sont le seul territoire non incorporé des États-Unis dont les habitants ne sont pas citoyens américains de naissance.

Au lieu de cela, ceux qui sont nés dans le groupe d’îles à environ 2 600 milles (4 184 kilomètres) au sud-ouest d’Hawaï se voient accorder le statut de «ressortissant américain», ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas voter pour le président américain, se présenter aux élections en dehors des Samoa américaines ou postuler à certains emplois. La seule élection fédérale dans laquelle ils peuvent voter est la course au siège sans droit de vote des Samoa américaines à la Chambre des États-Unis.

Les affaires insulaires, nées à la suite de la guerre hispano-américaine, concernaient l’administration des territoires d’outre-mer.

Dans leur conclusion selon laquelle les résidents des territoires avaient certains droits, mais pas tous, en vertu de la Constitution, les juges ont écrit en termes raciaux et xénophobes. La citoyenneté ne pourrait pas être automatiquement accordée à «ceux qui sont absolument inaptes à la recevoir», a écrit un juge.

Cette histoire a incité Gorsuch à commenter une affaire concernant des avantages refusés à des personnes vivant à Porto Rico, décidée en avril. Il a écrit que les affaires insulaires avaient été jugées à tort parce qu’elles privaient les résidents des territoires américains de certains droits constitutionnels.

« Il est plus que temps de reconnaître la gravité de cette erreur et d’admettre ce que nous savons être vrai : les affaires insulaires n’ont aucun fondement dans la Constitution et reposent plutôt sur des stéréotypes raciaux. Ils n’ont pas leur place dans notre loi », a écrit Gorsuch.

L’affaire découle d’un procès intenté par trois indigènes des Samoa américaines vivant maintenant dans l’Utah, où il leur est interdit de voter ou de devenir policiers.

L’administration Biden s’est jointe au gouvernement des Samoa américaines pour demander au tribunal de rejeter l’appel. La solliciteure générale Elizabeth Prelogar, la principale avocate de l’administration à la Cour suprême, a écrit que “le gouvernement ne s’appuie en aucun cas sur les aspects indéfendables et discrédités du raisonnement et de la rhétorique des affaires insulaires” qui ont été mis en évidence dans l’appel.

