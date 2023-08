La Cour ne relancera pas le procès selon lequel des responsables du Mississippi auraient alimenté la mort d’un avocat lors de la course au Sénat

JACKSON, Miss. (AP) — Une cour d’appel fédérale a déclaré qu’elle ne relancerait pas le procès intenté par la famille d’un avocat du Mississippi qui s’est suicidé après avoir été arrêté et accusé d’avoir fourni des informations à des personnes qui se sont faufilées dans une maison de retraite et ont été photographiées. l’épouse malade d’un sénateur américain lors d’une élection controversée.

Des images de Rose Cochran sont apparues brièvement en ligne lors de la primaire républicaine du Sénat américain en 2014, dans une vidéo accusant le sénateur Thad Cochran, aujourd’hui décédé, d’avoir eu une liaison alors que sa femme était alitée et atteinte de démence – une accusation que Thad Cochran a démentie.

La primaire a exacerbé les divisions entre les républicains de l’establishment qui soutenaient Cochran et les militants du Tea Party, notamment l’avocat Mark Mayfield, qui a soutenu le principal challenger républicain de Cochran, le législateur de l’État Chris McDaniel.

En 2017, les survivants de Mayfield ont poursuivi le maire de Madison, Hawkins-Butler, et d’autres, affirmant que les accusés faisaient partie d’un réseau de partisans de Cochran qui avait poussé Mayfield au suicide en juin 2014. Mayfield est mort par balle et la police a déclaré qu’il avait laissé une note de suicide, quelques jours après. Cochran a battu McDaniel lors d’un second tour primaire et avant que l’accusation de crime contre Mayfield puisse être poursuivie.

Le juge de district américain Carlton Reeves a rejeté le procès en 2021. Il a écrit que les proches de Mayfield n’avaient pas prouvé que la ville de Madison avait exercé des représailles inappropriées contre Mayfield pour des propos ou des activités politiques protégés par la Constitution.

Un panel de la 5e Cour d’appel des États-Unis a confirmé la décision de Reeves le 27 juillet. Dans une décision partagée mercredi, la cour d’appel plénière a déclaré qu’elle ne réexaminerait pas l’appel de la famille Mayfield.

L’un des juges d’appel, James C. Ho, a écrit que le procès de la famille aurait dû être jugé et que cette décision et d’autres du 5e circuit pourraient avoir un effet dissuasif sur les droits du premier amendement.

« Il ne reste plus grand-chose à la liberté d’expression si vous devez craindre d’être emprisonné pour désaccord avec des agents publics », a écrit Ho dans la décision de mercredi.

En 2021, Reeves a écrit que malgré les déclarations sous serment de l’ancien procureur adjoint du comté de Madison, Dow Yoder, selon lesquelles « cette affaire a été traitée comme aucune autre affaire jamais soumise au bureau du procureur », il n’y avait « aucune preuve » que Mayfield ait fait l’objet d’une enquête ou arrêté parce que de discours ou d’activité politique protégés par la Constitution.

La mère de Mayfield vivait dans la même maison de retraite que Rose Cochran à Madison, une banlieue de Jackson. Mayfield a été accusé de complot en vue d’exploiter un adulte vulnérable, après que les autorités de Madison l’ont accusé d’avoir donné des informations à d’autres partisans de McDaniel qui sont entrés dans l’établissement sans autorisation et ont photographié l’épouse du sénateur. McDaniel a condamné l’opération et a déclaré qu’elle n’était pas autorisée par sa campagne.

Si Mayfield avait été reconnu coupable de ce crime, il aurait été condamné à cinq ans de prison et à une amende de 5 000 $, et il aurait pu perdre sa licence d’avocat.

« Peut-être qu’il n’aurait pas dû fournir les informations qui lui étaient demandées », a écrit Ho. « Mais méritait-il d’être arrêté, poursuivi et emprisonné ? Méritait-il d’être humilié, voire poussé au suicide – et sa famille détruite ? Il est inconcevable que les responsables de l’application des lois aient consacré leurs maigres ressources policières à la poursuite de Mayfield, mais pour une chose : les gens au pouvoir n’aimaient pas ses opinions politiques.»

Deux autres personnes qui ont soutenu McDaniel en 2014, John Mary et Clayton Kelly, ont chacun plaidé coupables de complot.

La campagne de Cochran a déclaré en 2014 qu’il n’était pas impliqué dans une relation inappropriée. Il a été réélu en novembre et Rose Cochran est décédée le mois suivant. Le sénateur a épousé une assistante de longue date en mai 2015.

Cochran a servi six ans à la Chambre avant de remporter un siège au Sénat en 1978, et il a accédé à la présidence du puissant comité sénatorial des crédits. Il a pris sa retraite en 2018 avec une santé fragile et est décédé en 2019 à 81 ans.

Emily Wagster Pettus, Associated Press