La Cour municipale de Marion honorée par l’Ohio Justice Alliance for Community Corrections

La Cour municipale de Marion a reçu le prix Clifford Skeen 2023 pour l’excellence des programmes correctionnels communautaires lors de la conférence de l’Ohio Justice Alliance for Community Corrections qui s’est tenue le 12 octobre à Columbus.

Il s’agit du deuxième prix que le tribunal reçoit en 2023. Il a également reçu le Vince Polito Executive Leadership Award présenté par l’Ohio Chief Probation Officers Association.

La Cour municipale de Marion a été nominée pour le prix Clifford Skeen sur la base de sa réussite aux normes de subvention, de la réduction des engagements en prison et de la réussite du programme de probation standard, indique le communiqué de presse.

« Le service de probation a pu franchir cette étape grâce au travail dévoué de nos agents de probation, de nos gestionnaires de cas et de notre équipe de soutien », a déclaré Tom Stotts, agent de probation en chef de la Cour municipale de Marion. « Pour obtenir ces succès, vous devez amener les délinquants en prison. devant un programme de pratiques fondées sur des preuves qui proposent des approches cognitives au lieu de les laisser en prison pendant plusieurs jours.

Stotts a noté que les visites au bureau de probation sont structurées pour permettre le renforcement des compétences dans les domaines qui en ont besoin. Les gestionnaires de cas aident les délinquants à éliminer les obstacles qui peuvent les empêcher de remplir les conditions de leur probation ou de se rendre à leurs rendez-vous de traitement. Le service de probation du tribunal municipal de Marion dispose d’un programme de groupe interne qui comprend des points de décision, un groupe de compétences cognitivo-comportementales et un programme d’intervention en matière de violence domestique, a déclaré Stotts.

« La fidélité est essentielle lorsqu’il s’agit d’organiser une visite structurée au cabinet et de faciliter des programmes. C’est pourquoi le service de probation dispose d’un responsable d’assurance qualité désigné parmi son personnel pour s’assurer que les meilleures pratiques sont suivies », a déclaré Stotts.

Le service de probation a contribué à réduire les coûts de prison

La réduction des engagements du service de probation a permis de réduire le coût des lits de prison en utilisant des sanctions alternatives telles que des programmes de déjudiciarisation, des travaux d’intérêt général et une surveillance électronique des domiciles, a noté Stotts.

« Ces sanctions seraient difficiles à mettre en œuvre sans la collaboration avec le bureau du directeur juridique de la ville de Marion, le programme Love Your Neighbourhood de la ville de Marion et les commissaires du comté de Marion », a déclaré Stotts.

Alors que la Cour municipale de Marion avait initialement obtenu un renouvellement de 775 976 $ du Département de réadaptation et des services correctionnels de l’Ohio (ODRC) au printemps dernier en vertu de ce qui est maintenant appelé Community Corrections Act 2.0, l’ODRC a récemment annoncé à la cour municipale que le programme recevrait un 5 % d’augmentation pour un total de 814 774$.

L’ODRC nomme trois agences chacune dans les catégories suivantes : déjudiciarisation en prison en vertu de la Loi sur les services correctionnels communautaires (CCA), déjudiciarisation en prison CCA, établissement correctionnel communautaire (CBCF) et maison de transition. La Cour municipale de Marion a été nommée dans le cadre de la déjudiciarisation des prisons du CCA, respectivement avec les services de probation de la Cour municipale de Norwalk et de la Cour municipale de Mansfield.

Le prix Clifford Skeen est décerné chaque année à des programmes résidentiels et non résidentiels en reconnaissance de l’excellence des services correctionnels communautaires. Le prix Clifford Skeen fait partie de l’engagement de l’ancien gouverneur et ancien sénateur américain Voinovich à améliorer la qualité des programmes correctionnels communautaires dans l’Ohio.

Le prix, décerné pour la première fois en 1993, est décerné en l’honneur du législateur de l’Ohio qui a parrainé la loi sur la correction communautaire de l’Ohio, à la fin de son huitième mandat.

Cet article a été initialement publié sur Marion Star : La Cour municipale de Marion reçoit un prix de l’Ohio Justice Alliance