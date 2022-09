La Cour internationale et l’agence de l’UE publient des lignes directrices sur la collecte de preuves

LA HAYE, Pays-Bas (AP) – Le procureur en chef de la Cour pénale internationale et l’agence de coopération judiciaire de l’Union européenne Eurojust ont lancé un ensemble de lignes directrices pour les organisations non gouvernementales recueillant des preuves d’atrocités en Ukraine et ailleurs dans le monde.

“Avec la guerre en Ukraine, la paix et la justice sont sous la pression la plus sévère, et la responsabilité des crimes internationaux fondamentaux et des violations des droits de l’homme est plus que jamais essentielle pour la justice pénale internationale”, a déclaré mercredi le président d’Eurojust, Ladislav Hamran, dans un communiqué.

Il a déclaré que les lignes directrices seront “un élément clé des efforts des autorités et des organisations de la société civile pour collecter et préserver les informations et les preuves qui pourraient devenir recevables devant les tribunaux”.

Ils comprennent des conseils sur l’approche et l’interrogatoire des témoins vulnérables, le traitement des documents, des informations numériques et des éléments qui pourraient constituer des preuves, ainsi que le stockage, l’analyse et la sécurisation des informations et des éléments de preuve potentiels.

Les allégations d’atrocités commises par les forces russes combattant dans la guerre de près de sept mois en Ukraine ont de nouveau été mises en évidence ces derniers jours alors que les forces ukrainiennes ont repris des parties de leur pays et découvert des fosses communes et d’éventuels sites de torture.

Le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, a ouvert une enquête en Ukraine et envoyé des équipes pour recueillir des preuves. D’autres nations soutiennent également les efforts d’enquête en envoyant des experts. Le procureur n’a pas encore annoncé d’accusations liées au conflit.

En mars, Eurojust a contribué à la mise en place d’une équipe d’enquête conjointe avec la Lituanie, la Pologne et l’Ukraine. L’accusation de la CPI a également accepté de participer à l’équipe et en mai, elle a été élargie lorsque la Slovaquie, l’Estonie et la Lettonie l’ont rejoint.

Khan a déclaré que les ONG sont « des partenaires essentiels dans notre objectif commun d’obtenir la responsabilité des crimes internationaux. Maintenant plus que jamais, nous devons travailler ensemble pour renforcer notre travail commun vers la justice.

Mike Corder, Associated Press