La Cour internationale de Justice rejette la plupart des plaintes ukrainiennes pour financement du terrorisme et discrimination contre la Russie

LA HAYE, Pays-Bas (AP) — Le plus haut tribunal des Nations Unies a rejeté mercredi une grande partie d’une plainte déposée par l’Ukraine alléguant que la Russie aurait financé les rebelles séparatistes dans l’est du pays il y a dix ans et aurait exercé une discrimination à l’encontre de la communauté multiethnique de Crimée depuis son annexion de la Crimée. péninsule.

La Cour internationale de Justice a statué que Moscou avait violé les articles de deux traités – l’un sur le financement du terrorisme et l’autre sur l’éradication de la discrimination raciale – mais elle a rejeté bien plus d’allégations de Kiev au titre des traités.

MONTRE: Le chef de l’OTAN discute de l’avenir du soutien occidental à l’Ukraine

Il a rejeté la demande de l’Ukraine demandant à Moscou de payer des réparations pour les attaques dans l’est de l’Ukraine imputées aux rebelles ukrainiens pro-russes, notamment l’écrasement du vol 17 de Malaysia Airlines le 17 juillet 2014, qui a tué les 298 passagers et membres d’équipage.

Dans un autre reproche adressé à Moscou, le tribunal international a également statué que la Russie avait violé l’une des ordonnances du tribunal en lançant son invasion à grande échelle en Ukraine il y a près de deux ans.

La décision finale juridiquement contraignante était la première des deux décisions attendues de la Cour internationale de Justice liées au conflit qui dure depuis dix ans entre la Russie et l’Ukraine et qui a dégénéré en guerre totale il y a près de deux ans.

Les rebelles soutenus par la Russie ont abattu l’avion le 17 juillet 2014, tuant les 298 passagers et membres d’équipage. La Russie nie toute implication. Un tribunal national néerlandais a reconnu coupables deux Russes et un Ukrainien pro-Moscou en novembre 2022 pour leur rôle dans l’attaque et les a condamnés par contumace à la réclusion à perpétuité. Les Pays-Bas et l’Ukraine ont également poursuivi la Russie devant la Cour européenne des droits de l’homme à propos du vol MH17.

Lors des audiences de l’année dernière, un avocat de l’Ukraine, David Zionts, a déclaré que les forces pro-russes dans l’est de l’Ukraine “avaient attaqué des civils dans le cadre d’une campagne d’intimidation et de terreur. L’argent et les armes russes ont alimenté cette campagne”.

Le tribunal a toutefois statué que l’envoi d’armes et d’autres équipements ne constituait pas un financement du terrorisme au sens du traité de 1999.

“La prétendue fourniture d’armes à divers groupes armés opérant en Ukraine et l’organisation présumée de formations pour les membres de ces groupes sortent du champ d’application matériel” du traité, a déclaré la présidente du tribunal, Joan E. Donoghue.

Un autre avocat ukrainien, Harold Koh, a déclaré lors des audiences de l’année dernière que dans la péninsule de Crimée, la Russie “cherchait à remplacer la communauté multiethnique qui caractérisait la Crimée avant l’intervention russe par un nationalisme russe discriminatoire”.

Les avocats de la Russie ont exhorté le tribunal international à rejeter l’affaire, arguant que les actions des rebelles pro-Moscou dans l’est de l’Ukraine ne constituaient pas du terrorisme.

Le tribunal a estimé que la Russie n’avait pas enquêté sur les allégations d’actes terroristes formulées par l’Ukraine, mais a rejeté toutes les autres allégations de Kiev concernant des violations de la Convention pour la répression du financement du terrorisme.

Il a également statué que Moscou avait violé la Convention sur l’élimination de la discrimination raciale en limitant l’enseignement scolaire en langue ukrainienne et en maintenant l’interdiction d’une assemblée représentative tartare appelée Mejlis.

Le tribunal devrait se prononcer vendredi sur les objections de la Russie à sa compétence dans une autre affaire déposée par l’Ukraine peu après l’invasion des troupes russes le 24 février 2022. Elle allègue que Moscou a lancé son attaque sur la base d’allégations de génocide forgées de toutes pièces. Le tribunal a déjà rendu une ordonnance provisoire ordonnant à la Russie de mettre fin à l’invasion, ce que Moscou a bafoué.

La Cour internationale de Justice a également entendu ces dernières semaines une affaire intentée par l’Afrique du Sud accusant Israël d’avoir commis le génocide à Gaza. Les juges ont émis la semaine dernière des mesures provisoires appelant Israël à faire tout son possible pour empêcher la mort, la destruction et tout acte de génocide dans le conflit.