La Cour internationale de Justice ordonne à Israël de prévenir le génocide à Gaza mais ne parvient pas à ordonner un cessez-le-feu

Ceci est une transcription urgente. La copie peut ne pas être dans sa forme définitive.

AMIE HOMME BON: Dans un arrêt historique rendu aujourd’hui, la Cour internationale de Justice a jugé plausible le risque qu’Israël commette un génocide à Gaza et a ordonné des mesures provisoires, sans toutefois aller jusqu’à appeler à un cessez-le-feu immédiat. Le jugement a été lu par le président du tribunal, Joan Donoghue. Elle a commencé par conclure que l’Afrique du Sud avait compétence pour intenter une action contre Israël.

JUGE JEANNE DONOGHUE: De l’avis de la Cour, au moins certains des actes et omissions allégués par l’Afrique du Sud comme ayant été commis par Israël à Gaza semblent susceptibles de tomber sous le coup des dispositions de la convention. À la lumière de ce qui suit, le tribunal conclut que à première vue elle est compétente, conformément à l’article IX de la convention, pour connaître de l’affaire.

AMIE HOMME BON: L’Afrique du Sud avait demandé au tribunal, de toute urgence, d’imposer des mesures d’urgence pour protéger les Palestiniens à Gaza. Le président du tribunal a ensuite donné lecture des conclusions concernant la demande de mesures conservatoires de l’Afrique du Sud.

JUGE JEANNE DONOGHUE: De l’avis de la Cour, les faits et circonstances susmentionnés sont suffisants pour conclure qu’au moins certains des droits revendiqués par l’Afrique du Sud et pour lesquels elle demande une protection sont plausibles. C’est le cas du droit des Palestiniens de Gaza à être protégés contre les actes de génocide et les actes interdits connexes identifiés à l’article III et le droit de l’Afrique du Sud de demander à Israël de se conformer à ses obligations en vertu de la convention.

La Cour examine ensuite la condition du lien entre les droits plausibles revendiqués par l’Afrique du Sud et les mesures conservatoires demandées. Elle considère que, de par leur nature même, certaines au moins des mesures provisoires demandées par l’Afrique du Sud visent à préserver les droits plausibles qu’elle revendique sur la base de la convention sur le génocide dans la présente affaire, à savoir le droit des Palestiniens à Gaza être protégé contre les actes de génocide et les actes interdits connexes mentionnés à l’article III et le droit de l’Afrique du Sud de demander à Israël de se conformer à ses obligations en vertu de la convention. Il existe donc un lien entre les droits revendiqués par l’Afrique du Sud et que la Cour a jugés plausibles et au moins certaines des mesures conservatoires demandées.

AMIE HOMME BON: La présidente du tribunal, Joan Donoghue, a cité le meurtre de Palestiniens à Gaza, les déplacements massifs, la privation d’aide et d’autres accusations portées par l’Afrique du Sud, et a ajouté que le tribunal avait jugé plausible le risque qu’Israël commette un génocide à Gaza.

JUGE JEANNE DONOGHUE: Le tribunal considère qu’il y a urgence dans le sens où il existe un risque réel et imminent qu’un préjudice irréparable soit causé aux droits jugés plausibles par le tribunal avant qu’il ne rende sa décision finale. La Cour conclut, sur la base des considérations qui précèdent, que les conditions requises par son statut pour indiquer des mesures conservatoires sont remplies. Il est donc nécessaire, en attendant sa décision finale, que le tribunal indique certaines mesures visant à protéger les droits revendiqués par l’Afrique du Sud que le tribunal a jugé plausibles.

AMIE HOMME BON: Pour en savoir plus, nous sommes rejoints par trois invités. Nous allons commencer à Haïfa avec Diana Buttu, avocate palestinienne des droits de l’homme, ancienne conseillère de l’équipe de négociation de l’Organisation de libération de la Palestine. En 2004, Diana Buttu faisait partie de l’équipe juridique qui a gagné le procès devant la Cour internationale de Justice, qui a jugé que le mur de séparation israélien en Cisjordanie était illégal au regard du droit international.

Diana Buttu, bienvenue à nouveau La démocratie maintenant ! Si vous pouvez réagir à la décision du tribunal, qui vient d’être publiée quelques instants avant sa diffusion ?

DIANE BUTTU: C’est une décision étonnante, car elle met en lumière tout ce que l’équipe sud-africaine et, bien sûr, les Palestiniens ont dit depuis le début, à savoir qu’Israël commet de manière plausible un génocide. Ainsi, le fait que la Cour ait indiqué à Israël qu’ils doivent prendre des mesures pour prévenir le génocide, pour s’assurer que les soldats font de même, pour poursuivre les individus qui incitent, y compris les hauts responsables du gouvernement, et pour s’assurer qu’il n’y ait pas de génocide. une aide humanitaire efficace, est précisément ce que recherchaient les Palestiniens. Il appartient désormais au monde de s’assurer que cette décision de justice soit effectivement appliquée.

AMIE HOMME BON: Mais ils n’ont pas appelé à un cessez-le-feu immédiat, comme l’avait demandé l’Afrique du Sud. Quelle est la signification de cela ?

DIANE BUTTU: Je pense qu’il est très difficile à ce stade pour la Cour de faire pression en faveur d’un cessez-le-feu. Mais le fait qu’ils aient dit avant tout qu’Israël devait prendre toutes les mesures pour prévenir les actes de génocide suffit pour que le monde fasse pression en faveur d’un cessez-le-feu. C’est vraiment au système international tel que nous le connaissons qu’il appartient de veiller à ce qu’un génocide ne soit pas commis. Il est donc impératif que les pays du monde entier s’assurent qu’Israël ne fasse pas ce qu’il veut avec les Palestiniens de Gaza et ne poursuive pas ce génocide.

AMIE HOMME BON: Et pouvez-vous parler de la femme que nous avons entendu prononcer le prononcé du tribunal, Joan Donoghue, une ancienne fonctionnaire du Département d’État, même si elle ne représente pas les États-Unis dans cette affaire ? Elle représente le tribunal. Elle était au Département d’État sous le président Obama.

DIANE BUTTU: Eh bien, oui, et elle était… elle était l’un des juges, l’un des 17 juges siégeant… deux d’entre eux sont ad hoc — l’un des 15 juges permanents, qui a statué en faveur de toutes les mesures demandées. Son mandat expire en fait le 6 février et elle ne sera donc plus présente au tribunal après cette date. Mais il était très important que cette décision ne soit pas seulement une décision judiciaire partagée. Mais vous pouvez dire à l’ampleur de celui-ci que sur les 17 juges, deux étant ad hocque sur la plupart des questions, c’était 15 contre 2, l’un étant le juge ougandais et le second, bien sûr, le juge israélien, et dans certains cas, c’était 16 contre 1, le seul étant, ironiquement, le juge ougandais. juge.

AMIE HOMME BON: Pourquoi le juge ougandais ?

DIANE BUTTU: Ce n’est pas clair. On ne sait pas vraiment pourquoi. La raison pour laquelle le juge israélien est clair, évidemment. Mais ce qui est plus important, c’est que ce tribunal a massivement statué en faveur de l’Afrique du Sud et déterminé qu’il existait un risque plausible de génocide. Et il devient impératif pour la communauté mondiale d’agir maintenant. Vous savez, le fait qu’il ait fallu 112 jours pour que le monde reconnaisse enfin qu’il s’agit d’un génocide et qu’il ait fallu aller devant les tribunaux, en dit long sur le système juridique international tel que nous le connaissons, à savoir qu’il est brisé. Mais j’espère que sur cette base, le monde commencera désormais à agir, plutôt que de se cacher derrière toutes ces fausses affirmations qu’Israël répète depuis 112 jours.

AMIE HOMME BON: Je souhaite impliquer Raz Segal dans cette discussion, historien israélien, professeur agrégé d’études sur l’Holocauste et le génocide à l’Université de Stockton, professeur doté d’études sur le génocide moderne, co-auteur d’un ouvrage récent. morceau pour Al Jazeera, intitulé « L’intention dans l’affaire du génocide contre Israël n’est pas difficile à prouver ». Il nous rejoint depuis Philadelphie. Professeur, bon retour à La démocratie maintenant ! Votre réponse à cette décision ?

RAZ SÉGAL: Bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir.

Je pense qu’il s’agit vraiment d’une décision sans précédent. Cela marque avant tout la fin de l’impunité israélienne dans le système juridique international, ce qui est énorme, n’est-ce pas ? Israël jouit de l’impunité dans le système juridique international depuis des décennies face aux preuves croissantes de violations flagrantes du droit international, de violences de masse, d’occupation, de siège, etc. C’est la fin de cette époque.

Ce n’est donc que le début d’un processus qui, en réalité, je pense qu’avec une décision qui reconnaît fondamentalement la possibilité d’un génocide, le fait qu’Israël est susceptible de commettre des actes génocidaires, c’est le début d’un processus d’isolement d’Israël, car tout l’université, l’entreprise, l’État devront désormais se demander, à l’avenir, s’ils continuent – ​​ou ne continuent pas, dans de nombreux cas, je pense – à s’engager avec Israël, car il est probable qu’il commette un génocide. Cela engage également légalement la responsabilité des États tiers sur les questions de prévention et de complicité avec le génocide.

Et c’est très important aujourd’hui, où dans quelques heures aura lieu dans un tribunal de Floride l’audience dans l’affaire que le Centre pour les droits constitutionnels a intentée contre Biden, Blinken et Austin, en effet, sur la complicité avec le génocide, la complicité des États-Unis avec le génocide , et l’incapacité à prévenir un génocide. Cela pourrait donc avoir, en fait, un certain effet, même sur cette affaire qui se déroule aujourd’hui en Californie.

C’est donc vraiment sans précédent. Oui, il est décevant que le tribunal n’ait pas ordonné un cessez-le-feu immédiat. Mais il a ordonné à Israël de cesser tout acte de génocide, ce qui de facto est en fait un ordre de cessez-le-feu.

AMIE HOMME BON: Et qu’en est-il de la question de l’acheminement de l’aide à Gaza, Raz Segal ?

RAZ SÉGAL: Oui, le tribunal a également rendu une ordonnance sur le besoin urgent, et il a souligné, bien sûr, l’ampleur des destructions et des meurtres sans précédent, la situation désastreuse à Gaza, en termes de ce que nous savons, les niveaux de faim et la propagation de la maladie infectieuse. Il a donc également ordonné ceci, ce qui est, encore une fois, très, très important. Je veux dire, nous devons tous maintenant attendre et voir quelle sera la réponse d’Israël à cela.

AMIE HOMME BON: Je souhaite également impliquer dans cette discussion Mahmood Mamdani, professeur de gouvernement à l’Université de Columbia, spécialisé dans l’étude du colonialisme. L’un de ses nombreux livres est Ni colons ni autochtones : la création et la destruction des minorités permanentes. Il était auparavant professeur et directeur du Centre d’études africaines à l’Université du Cap en Afrique du Sud et est un leader universitaire en Ouganda depuis…