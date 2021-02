Après des mois de lobbying intense et de changement des listes de candidats, les États membres de la Cour pénale internationale ont choisi vendredi Karim Khan, un avocat britannique, comme prochain procureur en chef du tribunal, un rôle qui façonnera l’image et l’efficacité de la Cour pour les années à venir. M. Khan, un vétéran de la scène juridique internationale qui a travaillé à la fois du côté de l’accusation et de la défense, a été choisi par un vote de 72 voix contre 50 lors d’un scrutin secret après que les 123 pays n’aient pas réussi à parvenir à un consensus sur l’un des quatre candidats à la liste restreinte. . Élu pour un mandat de neuf ans, il succèdera à Fatou Bensouda de Gambie, dont le mandat expire à la fin du mois de juin. Le procureur en chef occupe le poste le plus important du tribunal, qui fonctionne depuis 2002 à La Haye. Organe suprême de la justice pénale internationale, il compte 18 juges pour s’acquitter de son mandat de juger les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et les crimes de génocide et d’agression. Mais le procureur dirige l’institution en sélectionnant les affaires à poursuivre, en déterminant efficacement quels événements et quelles personnes sont ciblées par le tribunal.

Bien que le tribunal ait été largement critiqué pour sa lenteur – il n’a obtenu que cinq condamnations au cours de ses deux premières décennies – la concurrence pour le poste avait été féroce. Les diplomates et les défenseurs des droits s’étaient disputés pendant plus de six mois au sujet des candidats, signalant l’impact potentiellement considérable de la cour si elle parvient à renforcer son rôle. L’élection de M. Khan «survient à un moment où le tribunal est plus que jamais nécessaire et fait face à la fois à des lacunes de performance internes et à des pressions externes sur son rôle», a déclaré Elizabeth Evenson de Human Rights Watch. Une question centrale qui a divisé les pays membres est de savoir s’ils voulaient un procureur faible ou fort, un idéaliste ou un pragmatiste, un qui accepte des cas limités et gérables ou qui ose aborder des crimes dans lesquels les grandes puissances peuvent être impliquées. M. Khan, 50 ans, dirige actuellement un groupe des Nations Unies chargé d’enquêter sur les crimes de guerre attribués à l’État islamique. D’origine pakistanaise, il est une figure familière sur la scène juridique internationale à La Haye, où il est connu pour ses compétences en matière de procès, et a agi au fil des ans pour la défense et le parquet devant divers tribunaux internationaux à La Haye.

Le comité d’évaluation, qui a examiné les candidats au poste de procureur, a décrit M. Khan comme «un communicateur charismatique et éloquent qui connaît bien ses réalisations». Il s’est fait connaître à La Haye pour ses clients de premier plan, parmi lesquels Saif el-Kadhafi, fils du dictateur libyen. Lorsque M. Khan a été désigné pour agir en tant qu’avocat nommé par le tribunal pour Charles Taylor, l’ancien président du Libéria accusé de terreur, de meurtre, de viol et d’autres crimes de guerre, M. Taylor l’a renvoyé, renvoyant M. Khan hors du tribunal. Compte tenu des rôles antérieurs de M. Khan en tant qu’avocat de la défense «dans un certain nombre d’affaires en cours devant la CPI», les chances sont «considérables» qu’il doive se récuser de plusieurs affaires, a noté le comité. Son cas le plus controversé concernait peut-être sa défense du vice-président William Ruto du Kenya, qui a été accusé de crimes contre l’humanité lors de violences postélectorales en 2007. Les juges de la CPI ont déclaré l’annulation du procès en raison «d’une incidence troublante d’ingérence de témoins et d’ingérence politique intolérable» par Fonctionnaires kényans. M. Khan n’a été accusé d’aucun acte répréhensible, mais le tribunal a accusé trois Kenyans de «falsification de témoins» dans l’affaire. Les prédécesseurs de M. Khan, Mme Bensouda et Luis Moreno Ocampo, ont tous deux été nommés par consensus. Mais cette fois, un certain nombre de pays et de groupes de la société civile, souhaitant un processus de sélection plus transparent et plus compétitif, ont créé un comité spécial pour interroger les candidats. Une liste initiale de 89 candidats a été réduite à quatre, mais les choix ont suscité des plaintes selon lesquelles un seul, Fergal Gaynor, un avocat irlandais, semblait hautement qualifié. D’autres candidats ont été ajoutés à la liste et ont dû expliquer publiquement comment ils dirigeraient le bureau du procureur, un travail que certains ont qualifié de «mission impossible». Les sondages Straw ont finalement produit deux pionniers: M. Gaynor et M. Khan, qui avaient tous deux une vaste expérience des tribunaux internationaux.

Mais ni l’un ni l’autre n’a obtenu suffisamment de soutien pour parvenir à un consensus. Alors que les pays demandaient plus de temps, l’Espagne a proposé Carlos Castresana comme candidat, et l’Italie a proposé à la dernière minute Francesco Lo Voi, qui n’avait pas travaillé en droit international mais s’était bâti une réputation dans son pays pour poursuivre des affaires complexes de criminalité organisée. Le vote a eu lieu aux Nations Unies à New York, bien que la CPI soit indépendante de l’ONU La nomination d’un nouveau procureur intervient à un moment où le tribunal a à la fois élargi son champ d’action et pris en charge des affaires plus délicates. Mais elle est également confrontée à un budget plus serré car son efficacité a été largement remise en question. Un rapport indépendant, commandé par l’assemblée des pays membres et publié en septembre dernier, a fait une évaluation cinglante de la gestion de la cour, citant un moral bas, des brimades de personnel et des cas d’affectations fondées sur le favoritisme plutôt que sur le mérite. Il a en outre noté que «la cour est largement perçue de l’intérieur comme trop bureaucratique, trop rigide et manquant de leadership et de responsabilité». Les défenseurs de la Cour, et Mme Bensouda elle-même, affirment souvent qu’elle a eu du mal à remplir sa mission en raison d’un manque de ressources et de l’échec de nombreux États membres à coopérer, notamment en ne participant pas aux enquêtes et en ne mandats d’arrêt du tribunal. Cela a également gagné l’hostilité des grandes puissances, notamment de l’administration Trump, qui a imposé des sanctions à Mme Bensouda et à son équipe pour avoir choisi d’enquêter sur d’éventuels crimes de guerre commis par les forces américaines en Afghanistan. L’administration Biden a déclaré que les sanctions seraient «soigneusement revues».