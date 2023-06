La Cour fédérale rétablit l’ordonnance de peine de mort pour un détenu du Missouri reconnu coupable d’avoir tué des geôliers

ST. LOUIS (AP) – Une cour d’appel fédérale a annulé un sursis à exécution pour un détenu du Missouri qui doit être exécuté mardi pour son rôle dans la mort de deux geôliers.

Michael Tisius, 42 ans, a été condamné à mort après avoir été reconnu coupable du meurtre des geôliers du comté de Randolph Jason Acton et Leon Egley lors d’une tentative d’évasion ratée.

Le juge de district américain Stephen R. Bough a prononcé la suspension mercredi et a ordonné une audience de preuves après que les avocats de Tisius ont fait valoir qu’un juré dans sa condamnation de 2010 était analphabète, ce qui n’est pas autorisé par la loi de l’État.

Vendredi, la Cour d’appel des États-Unis pour le huitième circuit a déclaré que le tribunal inférieur n’était pas compétent pour ordonner la suspension.

Keith O’Connor, un avocat de Tisius, a déclaré que son équipe ferait appel de la décision, a rapporté le Kansas City Star.

Les Missouriens pour abolir la peine de mort et la NAACP du Missouri ont demandé au gouverneur républicain Mike Parson d’accorder la clémence à Tisius, citant des antécédents d’abus, qu’il avait 19 ans au moment des meurtres, et ses remords et sa réhabilitation depuis le fusillades.

En 2000, Tisius et Tracie Bulington se sont rendus à la prison du comté de Randolph pour aider le petit ami de Bulington, Roy Vance, à s’échapper, ont déclaré les procureurs. Tisius a tiré et tué les geôliers. Le complot a échoué parce que les intrus n’ont pas pu trouver les clés de la cellule.

Les avocats de la défense ont fait valoir que Tisius avait l’intention d’ordonner aux geôliers de se rendre dans une cellule de détention et de libérer Vance et d’autres détenus.

L’équipe de défense de Tisius a publié une vidéo plus tôt cette semaine dans laquelle Vance a déclaré qu’il avait planifié la tentative d’évasion et manipulé Tisius pour qu’il y participe.

Bulington et Vance purgent des peines d’emprisonnement à perpétuité.

The Associated Press