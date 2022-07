La Cour fédérale rejette l’appel de Noem sur les feux d’artifice du mont Rushmore

SIOUX FALLS, SD (AP) – Une cour d’appel fédérale a rejeté mercredi un appel du gouverneur du Dakota du Sud Kristi Noem dans son procès qui tentait d’annuler le refus du National Park Service de la demande de l’État d’organiser un feu d’artifice au mont Rushmore pour célébrer Jour de l’Indépendance de 2021.

Le huitième circuit d’appel a conclu que les objections du Dakota du Sud à la décision du Park Service étaient sans objet parce que c’était dans le passé et que le gouvernement fédéral était dans son droit de refuser à l’État de tirer des feux d’artifice sur le mémorial national.

“Machines à remonter le temps mises à part, ordonner maintenant au Park Service de reconsidérer sa décision de refuser un permis pour un événement il y a plus d’un an serait la définition même d’un” soulagement (in) efficace “”, a écrit le juge David Stras dans le avis du tribunal. “Peu importe ce que nous décidons, le Dakota du Sud ne peut pas organiser l’événement.”

Le gouverneur républicain, qui s’est positionné pour une candidature à la Maison Blanche en 2021, a utilisé la célébration des feux d’artifice comme point de ralliement politique. Elle a accueilli l’ancien président Donald Trump lors de la célébration de 2020.

La décision du tribunal a laissé ouverte la possibilité que le service des parcs autorise un spectacle pyrotechnique à l’avenir, et Noem a déjà demandé un permis pour l’année prochaine.

Stephen Groves, l’Associated Press