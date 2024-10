La Cour fédérale rejette l’appel de Murdaugh selon lequel 40 ans de prison sont trop durs pour voler des millions

COLUMBIA, Caroline du Sud — Un tribunal fédéral a rejeté Alex Murdaugh demande d’annuler sa peine de 40 ans de prison pour vol de clients et de son cabinet d’avocats. L’avocat en disgrâce de Caroline du Sud a déclaré que sa peine était d’une décennie plus longue que ce que les procureurs avaient recommandé.

Le juge de district américain Richard Gergel a déclaré en avril qu’il avait choisi un peine de prison plus sévère parce que Murdaugh a volé « les personnes les plus nécessiteuses et les plus vulnérables », des clients qui ont été mutilés dans des épaves ou ont perdu des êtres chers et qui avaient placé tous leurs problèmes et tous leurs espoirs auprès de l’avocat désormais radié.

La Cour d’appel du quatrième circuit des États-Unis a décidé mardi de rejeter l’appel, affirmant dans un jugement de deux pages que lorsque Murdaugh avait accepté de plaider coupable, il avait renoncé à son droit de faire appel, sauf circonstances extraordinaires, et qu’une peine plus sévère que prévu n’avait pas été prononcée. ça ne compte pas.

Les avocats de Murdaugh ont déclaré qu’ils étudiaient désormais leurs options. La peine fédérale de 40 ans a été considérée comme un filet de sécurité, au cas où Murdaugh, 56 ans, remporterait un appel distinct concernant la peine à perpétuité qu’il purge dans une prison de Caroline du Sud pour meurtres de sa femme et fils.

Murdaugh a témoigné pour sa propre défense au procès, niant catégoriquement avoir tiré sur sa famille. La Cour suprême de Caroline du Sud a accepté d’examiner si ses condamnations pour meurtre devaient être jeté parce que ses avocats ont dit qu’un greffier aurait pu trafiqué le jury.

Dans l’affaire fédérale de vol, les avocats de Murdaugh ont déclaré que son droit à ne pas être soumis à des peines cruelles et inhabituelles en vertu de la Constitution américaine avait été violé parce que Gergel avait ignoré les 17 ans et demi à un peu moins de 22 ans de prison recommandés par les agents fédéraux et les 30 ans suggérés par les procureurs lors de l’enquête. il a condamné Murdaugh à 40 ans.

En réponse à son appel, les procureurs fédéraux ont simplement noté que lorsque Murdaugh avait accepté de plaider coupable, il avait signé un document stipulant qu’il ne ferait pas appel à moins que les procureurs n’aient menti ou que ses avocats de la défense ne soient pas compétents.

Murdaugh a admis qu’il volé ses clients dans les cas de décès et de blessures injustifiées. En prononçant cette lourde peine, Gergel a mentionné le vol d’un policier blessé au travail et d’un fonds en fiducie destiné aux enfants dont les parents ont été tués dans un accident.

Ces personnes « ont placé tous leurs problèmes et tous leurs espoirs » auprès de leur avocat, a déclaré Gergel.

Les avocats de Murdaugh ont comparé son cas aux 25 ans de prison d’un entrepreneur en cryptographie Sam Bankman-Fried et la peine de 11 ans prononcée contre le PDG de Theranos Elizabeth Holmesaffirmant qu’ils ont volé des milliards alors que Murdaugh n’a fait que voler des millions.

Mais les victimes dans ces affaires étaient des investisseurs, tandis que Murdaugh volait des personnes vulnérables qui lui faisaient confiance pour protéger leurs intérêts légaux.

Même si cet appel fédéral a été rejeté, les cas de Murdaugh resteront devant les cours d’appel pendant des années.

Les tribunaux n’ont pas encore commencé à entendre l’essentiel de l’argument de Murdaugh selon lequel le juge lors de son procès pour meurtre a commis des erreurs, par exemple en permettant à ses vols d’argent d’être des preuves. Cela était essentiel à l’argument de l’accusation selon lequel les meurtres étaient destinés à gagner de la sympathie et du temps pour empêcher que les vols ne soient découverts.

Les enquêteurs ont déclaré que Murdaugh était accro aux opioïdes et que ses stratagèmes complexes visant à voler de l’argent à ses clients et au cabinet d’avocats de sa famille commençaient à s’effondrer lorsque il a tiré sur son plus jeune fils, Paul, avec un fusil de chasse et sur sa femme, Maggie, avec un fusil de chasse. fusil à leur domicile dans le comté de Colleton en 2021.