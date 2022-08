La Cour fédérale rejette la plainte pour préjugés raciaux d’un étudiant du Mississippi

JACKSON, Miss. (AP) – Une action en justice alléguant qu’un district scolaire d’une petite ville du delta du Mississippi a fait preuve de discrimination à l’encontre d’une étudiante noire et l’a privée d’un prix académique a été rejetée par un panel de juges fédéraux.

Olecia James a intenté une action en justice fédérale en 2019 contre le district scolaire de Cleveland, affirmant que les responsables l’avaient empêchée de devenir salutatorienne de classe parce qu’ils “craignaient le vol blanc”, selon le Clarion Ledger.

Avant la dernière année de James, son lycée historiquement noir a été fusionné avec une école historiquement blanche pour se conformer à un décret fédéral de déségrégation de longue date. La fusion des deux lycées a remanié le classement des classes et James s’est retrouvé troisième. Salutatorian, un honneur qui revient au diplômé avec les deuxièmes meilleures notes, est allé à un étudiant blanc dont le score semblait initialement inférieur au sien, a indiqué le procès. Le major de promotion était noir.

Dans un avis publié mercredi, un panel de la 5e US Circuit Court of Appeals a confirmé à l’unanimité une décision du tribunal de district rejetant les demandes de James.

Le juge Stuart Kyle Duncan a écrit que les lycées consolidés avaient parfois échoué à suivre le manuel du district lors de l’attribution de crédits de cours et de points de qualité pour les trois années précédentes.

“Que James n’ait pas fini par devenir salutatorien de classe peut sembler injuste. C’était sûrement décevant. Mais ce n’était pas inconstitutionnel », a écrit Duncan.

L’avocate de James, Lisa Ross, a déclaré que la décision était décevante.

“Cela démontre que les élèves ne s’attendent pas à ce que leurs districts scolaires soient obligés de suivre leurs propres manuels”, a déclaré Ross jeudi.

Deux semaines avant l’obtention du diplôme, James a découvert que les responsables de l’école avaient abaissé son classement en réduisant les points qu’elle avait gagnés dans les cours qu’elle avait suivis alors qu’elle était inscrite à East Side High, selon le procès.

James a poursuivi les responsables de l’école, alléguant que le non-respect par le district de son manuel pour déterminer le classement lui a refusé une procédure régulière en vertu du quatorzième amendement.

Duncan a écrit qu’un tribunal de district fédéral avait “correctement rejeté ses demandes” lorsqu’il n’avait constaté aucune violation de la Constitution, affirmant que James n’avait pas produit de preuve qu’elle avait été privée d’une procédure régulière ou que le district scolaire avait fait preuve de discrimination à son encontre.

Le surintendant et les avocats du district scolaire de Cleveland n’ont pas immédiatement répondu aux appels sollicitant des commentaires jeudi.

Avant le cas de James, le district faisait l’objet d’un procès similaire intenté par Jasmine Shepard, qui en 2016 est devenue la première major de promotion noire dans les 110 ans d’histoire de Cleveland High School, qui était historiquement blanche. Elle a dit que l’école lui avait fait partager l’honneur avec un étudiant blanc qui avait été autorisé à suivre des cours supplémentaires. Ross a représenté Shepard dans l’affaire, qui a également été rejetée par un tribunal fédéral.

Ross a déclaré que James était diplômé de l’Université d’État d’Alcorn ce printemps et qu’il est maintenant sous-lieutenant dans l’armée américaine. Elle envisage d’aller à l’école de droit.

Michael Goldberg est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez-le sur Twitter à twitter.com/mikergoldberg.

