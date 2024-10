La Cour fédérale destitue la juge Janis Jack, qui a supervisé le système de placement familial du Texas pendant 13 ans

Plus de 13 ans après qu’un juge de Corpus Christi a commencé à superviser une affaire sur le système de placement familial en difficulté au Texas, une cour d’appel fédérale l’a destituée et a annulé son ordonnance d’outrage à l’encontre de l’État, mettant ainsi en péril l’avenir du procès.

Un panel de trois juges de la 5e Cour d’appel des États-Unis a statué vendredi soir que la « conduite intempérante de la juge de district américaine Janis Jack sur le banc » pouvait raisonnablement amener un observateur à remettre en question son impartialité, accédant ainsi à la demande du gouverneur Greg Abbott de réattribuer l’affaire. Abbott est accusé aux côtés des dirigeants de deux agences d’État qui gèrent le système de placement familial.

Les juges de la Nouvelle-Orléans ont également annulé l’ordonnance d’avril de Jack qui aurait imposé à l’État une amende de plusieurs centaines de milliers de dollars pour outrage au tribunal.

Jack était devenu « trop impliqué personnellement dans la procédure » et affichait un « comportement hautement antagoniste » envers les accusés, a écrit la juge Edith Jones. dans un avis de 36 pages rejoints par les juges du panel Edith Clement et Cory Wilson.

Jones a déclaré que « l’État du Texas avait sérieusement négligé la gestion de son système de placement familial, ce qui a entraîné des violations constitutionnelles contre les enfants vulnérables que ce tribunal a confirmées ».

Cependant, a écrit le juge du 5e circuit dans la décision, l’État a fait des efforts de bonne foi pour se conformer au cours de la décennie qui s’est écoulée depuis la première ordonnance corrective de Jack et Jack « a clairement indiqué son intention de poursuivre la surveillance dans le futur. … Cette ordonnance pour outrage au tribunal ». Cela semble être le signe avant-coureur d’une microgestion encore plus drastique des tribunaux de district. »

Plus: Le Texas condamné à une amende de 100 000 $ par jour pour défaut d’enquête sur les abus en famille d’accueil

L’avocat Paul Yetter de Houston, qui représente depuis longtemps la classe des enfants placés en famille d’accueil qui sont plaignants dans cette affaire, s’est engagé à faire appel de la décision devant le tribunal plénier.

« Franchement, c’est un triste jour pour les enfants du Texas », a déclaré l’avocat dans un communiqué vendredi soir. « Pendant plus d’une décennie, la juge Jack a poussé l’État à réparer son système défaillant. Elle mérite une médaille pour ce qu’elle a fait. Nous continuerons à nous battre pour garantir la sécurité de ces enfants. »

Depuis 2011, Jack a présidé le procès qui a scruté à la loupe le système de placement familial du Texas, nommant et supervisant des observateurs judiciaires pour garder un œil sur la conformité de l’État et imposant des normes strictes aux agences d’État.

En 2015, elle a gouverné que le Texas violait le droit constitutionnel des enfants placés en famille d’accueil d’être à l’abri de tout risque déraisonnable de préjudice, affirmant qu’ils quittaient souvent le système « plus endommagés qu’à leur entrée ».

En 2016, le Dallas Morning News nommé Jack « Texan de l’année » pour son travail sur l’affaire. Elle a été nommée par l’ancien président Bill Clinton en 1993.

L’affaire a fait ressortir des détails troublants, notamment en avril de cette année. Dans une décision cinglante de 427 pages, Jack a souligné des dizaines de cas dans lesquels la Commission de la santé et des services sociaux a laissé des enfants sans traitement pour abus physiques et sexuels et a permis à leurs prestataires de poursuivre sans entraves leurs comportements problématiques. Le juge de Corpus Christi a également infligé à l’État une amende de 100 000 dollars par jour – une somme qui sera placée dans une fiducie pour les enfants placés en famille d’accueil – pour non-respect des ordonnances précédentes. La décision inclut le mot « échouer » 286 fois.

Au fur et à mesure que l’affaire avançait, Jack est devenu plus franc sur sa frustration à l’égard de l’État. En avril, elle a écrit que les chefs d’agence avaient « un historique de non-respect des ordonnances correctives et (a) un manque d’engagement à remédier aux problèmes restants », suggérant que le système de placement familial du Texas continuera d’être sous la surveillance des tribunaux pendant encore plusieurs années. .

Plus: Après la mort de 11 enfants placés en famille d’accueil, le Texas est encore coupable d’outrage au tribunal

Le juge a tenu trois fois pour outrage à l’État, notamment en 2019, 2020 et 2024. payé 150 000 $ d’amende après que Jack ait découvert qu’il violait les ordonnances exigeant que les foyers comptant six enfants ou plus soient à tout moment sous la surveillance d’un adulte.

Dans sa décision de vendredi soir, le panel de la 5e Circuit Court a estimé que l’amélioration de la Commission des services sociaux, passant de 20 % de conformité à l’une des ordonnances de Jack concernant les enquêtes opportunes sur les abus en 2019 à 84 % de conformité en 2023, était suffisante. Le ministère de la Famille et des Services de protection a atteint un taux de conformité de 95 % sur une ordonnance similaire dans laquelle Jack a jugé l’État coupable d’outrage.

Jack a été nettement plus franc dans ses commentaires lors des audiences qu’elle ne l’a été dans ses décisions., et le panel du 5ème Circuit a détaillé bon nombre de ceux qui soutiennent sa conclusion selon laquelle Jack « doit être réaffecté ».

La juge de district a fait ce que Jones a qualifié de « blague grossière » sur la façon dont elle devrait condamner les chefs d’agence et leurs avocats à vivre dans les mêmes conditions que les familles d’accueil. enfants sans placementqui vivaient parfois dans des motels ou même dans des immeubles de bureaux. Jack a également fait des commentaires critiques sur les dépenses de l’État en avocats de la défense privés dans cette affaire, a noté Jones.

La décision a également mis en évidence plusieurs moments au cours desquels Jack a révélé une réaction émotionnelle au témoignage d’un témoin lors d’une audience en décembre.

« Nous allons faire une pause, parce que je suis bouleversé et que ce n’est pas juste pour ce témoin », a déclaré Jack, conformément à la décision. Lors du témoignage d’un autre témoin, le juge a fait remarquer : « Je ne sais pas comment l’État dort la nuit avec cela. Vraiment pas.

Le panel de trois juges a également contesté le fonds en fiducie que Jack avait créé pour les enfants du système. Pendant plus d’une décennie, alors que l’affaire se déplaçait entre le tribunal de Jack et le 5e circuit, les avocats des plaignants ont fait don au fonds de tous les honoraires d’avocat que l’État est condamné à payer, car ils travaillent bénévolement.

« Les juges fédéraux ne devraient pas allouer personnellement des ressources provenant des contribuables de l’État à des fins qui ne sont pas directement liées et contrôlées par l’État lui-même, afin de respecter une décision de justice », a écrit Jones, nommé par l’ancien président Ronald Reagan. Clément a été nommé par l’ancien président George HW Bush et Wilson a été nommé par l’ancien président Donald Trump.

Yetter, qui a le droit de récupérer les honoraires d’avocat auprès de l’État, continuera de les placer dans une fiducie pour les enfants placés en famille d’accueil, a déclaré sa porte-parole Kelly Darby à l’American-Stateman.

Abbott a embauché l’avocat Allyson Ho et deux autres avocats de la société multinationale Gibson Dunn pour prendre la tête de l’affaire en 2023. Ho est l’épouse du juge James Ho nommé par Trump, et les deux autres sont des juges du 5e circuit, comme le dit The Dallas. Morning News a rapporté. Les deux agences accusées ont déclaré au News dans un communiqué qu’elles avaient procédé à cette embauche « pour garantir que les intérêts de l’État soient mieux représentés dans le procès ».

Allyson Ho n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de l’homme d’État.

