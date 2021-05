Une loi géorgienne créée pour décourager le mouvement anti-israélien BDS (Boycott, Désinvestissement et Sanctions) a été jugée «inconstitutionnelle», dans un mouvement que les militants célèbrent comme une «victoire majeure».

La décision découle d’un procès intenté au nom de la journaliste Abby Martin – anciennement animatrice de Breaking the Set sur RT. Martin a refusé de signer un contrat s’engageant à s’abstenir de boycotter contre Israël avant un engagement de parole prévu à la Georgia Southern University en février 2020.

Lorsque Martin a refusé de se conformer, sa comparution a été annulée et elle a ensuite intenté une action en justice auprès du Conseil des relations américano-islamiques (CAIR) et du Partnership for Civil Justice Fund (PCJF).





Aussi sur rt.com

Plus de 100 membres du personnel de l’AP condamnent le licenciement de la journaliste Emily Wilder pour critique du gouvernement israélien







Le juge Mark Cohen a écrit dans sa décision que la loi géorgienne « Interdit une conduite intrinsèquement expressive protégée par le premier amendement. »

Sur Twitter, Martin a déclaré qu’elle était « enchanté » à la décision du tribunal et a fustigé la loi géorgienne qui «Viole si clairement les droits à la liberté d’expression de moi-même et de tant d’autres.»

Martin a poursuivi en disant que le conflit actuel entre Israël et la Palestine montre qu’il a «Il n’a jamais été aussi urgent de faire progresser le mouvement Boycott, désinvestissements et sanctions contre le régime israélien.

En 2016, le gouverneur Nathan Deal a promulgué la loi SB 327, qui exigeait que toute personne ou entreprise conclue un contrat avec l’État d’une valeur de plus de 1000 dollars pour signer un engagement de ne pas soutenir le boycott d’Israël.

Activistes marqué la dernière décision sur la loi géorgienne en tant que «Énorme victoire.»

Encore une victoire contre les lois anti-BDS! Un tribunal fédéral a jugé que la loi géorgienne punissant les boycotts d’Israël est une violation inconstitutionnelle du premier amendement. @CAIRNational & partenaires au nom de @AbbyMartinhttps://t.co/R4OeM1B4XG – Azadeh Shahshahani (@ashahshahani) 24 mai 2021

Des lois anti-BDS similaires existent dans de nombreux autres États américains, et le CAIR a intenté des poursuites contre ces lois dans l’Arkansas, l’Arizona, le Maryland et le Texas, où ils ont vu une victoire après qu’un tribunal fédéral a également jugé la loi inconstitutionnelle en 2019.

La Cour d’appel du huitième circuit également déclaré cette année, la loi anti-BDS de l’Arkansas était une violation des protections de la liberté d’expression.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!