La Cour fédérale certifie un recours collectif de 1,1 milliard de dollars contre la GRC pour intimidation et harcèlement présumés

Un recours collectif national contre la Gendarmerie royale du Canada, alléguant le défaut de fournir un lieu de travail exempt d’intimidation, d’intimidation et de harcèlement, a été certifié par la Cour fédérale du Canada.

Le recours collectif réclame plus de 1,1 milliard de dollars en dommages-intérêts au nom de tous les membres et civils actuels et anciens de la GRC, des agents spéciaux et des réservistes qui ont travaillé pour la force nationale entre le 1er janvier 1995 et la date à laquelle une convention collective devient ou est devenue applicable à une unité de négociation à laquelle ils appartiennent.

Les vétérans de la GRC Geoffrey Greenwood et Todd Gray, de l’Alberta, les représentants des plaignants, allèguent qu’une culture d’intimidation, d’intimidation et de harcèlement systémiques a imprégné l’organisation à ses plus hauts niveaux et a affecté tous ceux qui travaillaient pour la force nationale.

La GRC nie les allégations, qui n’ont pas encore été prouvées devant les tribunaux.

La certification du 20 septembre fait suite au rejet par la Cour suprême du Canada en mars de la tentative du gouvernement fédéral d’empêcher la poursuite du recours collectif massif.

“Il n’y a pas de place pour le harcèlement, l’intimidation et l’intimidation à la GRC”, a déclaré la GRC dans un communiqué de presse publié le 24 septembre depuis son quartier général à Ottawa.

“Il incombe à chaque employé de se manifester et de dénoncer ce comportement, et à nos dirigeants et superviseurs de prendre des mesures immédiates pour y mettre fin.

“Nous continuons d’encourager fortement toute personne qui s’estime victime d’un comportement inapproprié à le signaler. La prévention est essentielle pour garantir que le lieu de travail reste un espace sûr et respectueux pour tous.”

Doit se retirer, aucun frais pour participer

Les membres éligibles seront automatiquement inclus dans le recours collectif à moins qu’ils ne remplissent un formulaire de désinscription avant le 23 novembre.

Il n’y a aucun coût pour être membre du groupe. L’avocat a conclu une entente avec les représentants des plaignants concernant les frais juridiques et les débours, selon des informations sur le site Web de la GRC.

“Cet accord prévoit que les avocats ne recevront pas de paiement pour leur travail tant que le recours collectif n’aura pas abouti ou que les fonds n’auront pas été récupérés auprès des défendeurs”, indique-t-il.

En vertu de l’accord actuel, l’avocat demandera jusqu’à un tiers des dommages-intérêts accordés, mais cela doit être approuvé par le tribunal et le pourcentage accordé pourrait être ajusté, note le site Web.

Le tribunal a nommé Kim Spencer McPhee Barristers, basée à Toronto, comme avocate du groupe.

Quiconque a une poursuite en cours concernant l’intimidation, l’intimidation ou le harcèlement au sein de la GRC et souhaite participer au recours collectif doit mettre fin à sa poursuite avant 17 h, HE, le 23 novembre.

Le procureur général du Canada avait interjeté appel du recours collectif devant la Cour suprême du Canada, arguant que les allégations de harcèlement et d’intimidation d’un membre de la GRC peuvent être traitées en déposant un grief ou une plainte de harcèlement ou par le biais d’une enquête interne sur le code de déontologie de la GRC.

Mais dans leur déclaration, Greenwood et Gray soutiennent que les canaux internes pour traiter ces plaintes sont inefficaces car ils dépendent de la chaîne de commandement, qui, selon eux, est souvent composée de personnes qui étaient soit responsables du comportement offensant, soit ont agi pour protéger les autres. .

La Cour suprême, comme à son habitude, n’a pas motivé son rejet de la demande d’autorisation d’appel du gouvernement fédéral.