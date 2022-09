La Cour européenne statue contre les parents de Madeleine McCann dans une affaire de diffamation: “Manifestement mal fondée”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La Cour européenne des droits de l’homme a condamné mardi les parents de l’enfant britannique disparue Madeleine McCann, dans un différend de 14 ans sur la question de savoir si les parents avaient été diffamés.

Madeleine McCann a disparu de sa chambre dans l’appartement de la station balnéaire portugaise de Praia da Luz en mai 2007 alors qu’elle avait 3 ans. Ses parents auraient mangé dans un restaurant voisin avec des amis à l’époque.

Gerry et Kate McCann ont été interrogés sur leur éventuelle implication dans la disparition en septembre 2007, mais l’enquête a été abandonnée faute de preuves. Les autorités ont ensuite dégagé les McCann de toute implication.

Les parents avaient poursuivi le policier portugais Goncalo Amaral pour avoir suggéré que le couple était impliqué dans la disparition de Madeleine dans son livre de 2008 “La vérité du mensonge”.

MADELEINE MCCANN LE SUSPECT BRISE LE SILENCE POUR SLAMER L’ENQUÊTE

Un tribunal portugais avait initialement tranché en faveur des parents en 2015 et condamné Amaral à payer des dommages et intérêts. Mais la Cour suprême de justice du Portugal a annulé la décision deux ans plus tard.

Cette décision a incité les McCann à poursuivre l’État portugais devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), arguant qu’ils n’avaient pas bénéficié d’un procès équitable et que leur droit à la vie privée avait été violé.

Mais la CEDH a jugé mardi que la justice portugaise avait accordé aux parents un procès équitable et a conclu que leurs arguments concernant la présomption d’innocence étaient mal fondés.

LES PARENTS DE JOSH DUGGAR, JIM BOB ET MICHELLE DUGGAR, S’EXPRIMENT APRÈS L’ARRESTATION DE SON FILS POUR PORNOGRAPHIE ENFANTINE

“A supposer même que la réputation des requérants ait été entachée, ce n’était pas en raison de l’argument avancé par l’auteur du livre mais plutôt en raison des soupçons exprimés à leur encontre”, a jugé la CEDH.

“[The Supreme Court of Justice] n’avait fait aucun commentaire impliquant une quelconque culpabilité de la part des requérants ou même suggérant des soupçons à leur encontre quant aux circonstances dans lesquelles leur fille avait disparu », poursuit le jugement. « Le grief des requérants concernant leur droit à la présomption d’innocence était donc manifestement mal fondé.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

On ne sait pas si Gerry et Kate McCann feront appel de la nouvelle décision.

Reuters a contribué à ce rapport.