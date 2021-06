La Cour européenne juge que le ministre polonais de la Justice a violé les droits des juges en les limogeant sans appel

À la suite d’une série de réformes judiciaires introduites par le parti au pouvoir en Pologne pour la loi et la justice depuis 2015, les juges Mariusz Broda et Alina Bojara ont été démis de leurs fonctions de vice-présidents du tribunal régional de Kielce sans justification ni droit de faire appel de leur licenciement.

« La cessation prématurée du mandat des requérants en tant que vice-présidents des tribunaux n’ayant été examinée ni par une juridiction ordinaire ni par une autre instance exerçant des fonctions juridictionnelles, l’Etat défendeur a violé l’essence même du droit d’accès des requérants à Un tribunal, » a déclaré la CEDH dans son arrêt de mardi.

Pour avoir violé leurs droits, la CEDH a décidé que la Pologne devrait payer aux deux juges 20 000 € (24 810 $) chacun en dommages-intérêts, bien que le gouvernement polonais ait trois mois pour faire appel de la décision.

Alors que le ministère polonais de la Justice a déclaré qu’il ferait des commentaires après avoir examiné le verdict, le Premier ministre du pays, Mateusz Morawiecki, a déclaré lors d’une conférence de presse que son gouvernement « respecter la cour ». Le Premier ministre a également clairement indiqué que ses fonctionnaires continueraient « mettre en œuvre nos programmes, y compris la réforme de la justice, conformément à notre calendrier ».

Les réformes judiciaires, qui ont été critiquées par l’UE lorsqu’elles ont été introduites pour avoir porté atteinte à l’indépendance des tribunaux, donnent au ministre de la Justice le pouvoir d’embaucher et de révoquer les juges.

Après l’adoption des nouvelles règles, le ministre a destitué plus de 150 présidents et vice-présidents de tribunaux au cours d’une période de six mois couvrant une partie de 2017 et 2018.

