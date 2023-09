La Cour européenne juge que la Turquie a violé ses droits dans les affaires liées à l’application ByLock

La Cour européenne des droits de l’homme a statué que les droits d’un enseignant turc reconnu coupable d’infractions terroristes avaient été violés en raison de la forte dépendance à l’égard des preuves liées à son utilisation d’une application téléphonique.

Le gouvernement turc avait présenté l’utilisation de l’application de messagerie cryptée ByLock comme preuve d’une activité criminelle dans ces affaires.

Yuksel Yalcinkaya a été reconnu coupable en mars 2017 d’appartenance à une organisation terroriste et condamné à une peine de prison de plus de six ans.

La Cour européenne des droits de l’homme a statué mardi que les droits d’un enseignant turc reconnu coupable de ce que les procureurs ont qualifié d’infractions de terrorisme avaient été violés parce que l’affaire reposait en grande partie sur son utilisation d’une application téléphonique.

Le tribunal a déclaré que sa décision pourrait s’appliquer à des milliers de personnes condamnées à la suite d’une tentative de coup d’État en Turquie en 2016, après que l’accusation ait présenté l’utilisation de l’application de messagerie cryptée ByLock comme preuve d’un crime.

Ankara a imputé le coup d’État aux partisans du religieux américain Fethullah Gülen, ancien allié du président Recep Tayyip Erdogan. La Turquie a classé le mouvement de Gülen parmi les organisations terroristes connues sous le nom de FETO. Gülen nie toute implication dans l’échec du putsch.

Yuksel Yalcinkaya faisait partie des dizaines de milliers de personnes arrêtées à la suite de la tentative de coup d’État de juillet 2016, au cours de laquelle 251 personnes ont été tuées alors que des éléments militaires favorables au coup d’État tiraient sur la foule et bombardaient des bâtiments de l’État. Environ 35 personnes qui auraient participé au complot ont également été tuées.

Yalcinkaya, originaire de la province de Kayseri, en Anatolie centrale, a été reconnu coupable d’appartenance à une organisation terroriste en mars 2017 et condamné à plus de six ans d’emprisonnement.

La Cour européenne a estimé que la « preuve décisive » de sa condamnation était l’utilisation présumée de ByLock, qui aurait été utilisé exclusivement par les partisans de Gülen.

Dans son jugement, le tribunal a estimé que l’affaire violait la Convention européenne des droits de l’homme, à savoir le droit à un procès équitable, le droit à la liberté de réunion et d’association et le droit à aucune sanction sans loi.

Dans un communiqué, le tribunal a déclaré qu’« une approche aussi uniforme et globale de la part du système judiciaire turc à l’égard des preuves ByLock s’écartait des exigences énoncées dans le droit national » et contrevenait aux « garanties de la convention contre les poursuites, condamnations et sanctions arbitraires ». « .

Il ajoute : « Il y a actuellement environ 8 500 requêtes au rôle du tribunal concernant des plaintes similaires… et, étant donné que les autorités ont identifié environ 100 000 utilisateurs de ByLock, beaucoup plus pourraient potentiellement être déposées. »

Le tribunal a également appelé la Turquie à résoudre « les problèmes systémiques, notamment en ce qui concerne l’approche du système judiciaire turc à l’égard des preuves ByLock ».

En réponse à cette décision, le ministre turc de la Justice, Yilmaz Tunc, a déclaré qu’il était « inacceptable que la CEDH outrepasse son autorité et prononce un verdict de violation en examinant les preuves dans une affaire dans laquelle nos autorités judiciaires à tous les niveaux… jugent les preuves suffisantes ».

Il a également protesté contre l’acceptation par le tribunal du représentant légal de Yalcinkaya, qui, selon Tunc, faisait l’objet de mandats d’arrêt pour adhésion à FETO.

La Turquie a été condamnée à payer 15 880 dollars de frais et dépens.