La Cour européenne des droits juge l’Ukraine, les affaires MH17 contre la Russie sont recevables

La Cour européenne des droits de l’homme a déclaré que les affaires intentées par l’Ukraine et les Pays-Bas contre la Russie concernant des violations présumées des droits de l’homme dans les régions séparatistes de Luhansk et de Donetsk en Ukraine, et l’abattage du vol MH17, étaient recevables.

La décision ne se prononce pas sur le fond des affaires, mais elle montre que le tribunal basé à Strasbourg considère que la Russie peut être tenue responsable des violations des droits dans les régions séparatistes.

“Entre autres choses, la Cour a conclu que les zones de l’est de l’Ukraine aux mains des séparatistes étaient, du 11 mai 2014 au 26 janvier 2022 au moins, sous la juridiction de la Fédération de Russie”, a déclaré la Cour dans une décision rendue mercredi.

Les affaires vont maintenant passer à l’étape du fond, qui devrait prendre encore un à deux ans avant qu’une décision finale ne soit rendue.

Ouvre la porte à plus de cas

La décision de la CEDH ouvre les portes à au moins trois autres affaires de l’Etat ukrainien contre la Russie, ainsi qu’à des milliers d’affaires individuelles, qui avaient été mises en attente dans l’attente de la décision sur la compétence.

“C’est un signal clair pour la Russie”, a tweeté le ministre néerlandais des Affaires étrangères Wopke Hoekstra, affirmant que la décision du tribunal de déclarer les affaires recevables était “une étape importante”.

L’impact de toute décision sera largement politique car le parlement russe a voté en juin pour mettre fin à la compétence de la CEDH dans le pays et a précédemment ignoré les décisions de la CEDH avec lesquelles il n’était pas d’accord.

Le tribunal affirme qu’il est compétent dans les affaires déjà entamées avant le retrait de Moscou du bref de la CEDH, et la Russie pourrait être condamnée à payer des dommages-intérêts, mais le tribunal n’a aucun moyen de faire appliquer ses décisions.

Contrôle russe

La conclusion du tribunal selon laquelle Moscou contrôlait les forces pro-russes en Ukraine reflète une décision d’un tribunal néerlandais en novembre dernier selon laquelle Moscou avait un “contrôle global” sur les forces de la République populaire de Donetsk dans l’est de l’Ukraine à partir de la mi-mai 2014.

Les juges néerlandais ont prononcé par contumace des peines d’emprisonnement à perpétuité contre deux Russes et un Ukrainien pour leur rôle dans la destruction du vol MH17, avec la perte de 298 passagers et membres d’équipage.

Le vol de Malaysian Airlines a quitté Amsterdam et se dirigeait vers Kuala Lumpur lorsqu’il a été abattu au-dessus de l’est de l’Ukraine tenue par les séparatistes le 17 juillet 2014, alors que les combats faisaient rage entre les forces gouvernementales pro-russes et ukrainiennes.

Les Pays-Bas ont déposé leur dossier auprès de la CEDH en 2020, affirmant que l’abattage du vol MH17 avait enfreint la Convention européenne des droits de l’homme.

Moscou a nié à plusieurs reprises toute implication dans la destruction de l’avion.

Les deux affaires ukrainiennes, qui datent de 2014, concernent ce que Kyiv qualifie de pratiques administratives de la Russie dans l’est de l’Ukraine en violation de la Convention européenne des droits de l’homme, ainsi que l’enlèvement et le transfert vers la Russie de trois groupes d’orphelins ukrainiens. les enfants et les enfants privés de soins parentaux, ainsi qu’un certain nombre d’adultes les accompagnant.

Tous ont été renvoyés en Ukraine un jour ou, dans le troisième cas, cinq jours après leur enlèvement, a indiqué la CEDH.