La Cour européenne des droits de l’homme a rejeté une plainte d’un ressortissant français qui affirmait que les mesures anti-COVID 19 mises en place par le gouvernement français étaient insuffisantes.

Dans sa décision de jeudi, le tribunal basé à Strasbourg a déclaré que la requête de Renaud Le Mailloux était irrecevable car il ne pouvait pas établir qu’il était directement affecté par les mesures dont il se plaignait.

Le Mailloux, qui vit à Marseille, dans le sud de la France, s’était joint à une action judiciaire infructueuse en France demandant une injonction au gouvernement français de fournir aux professionnels de la santé des masques FFP2 et FFP3, des masques chirurgicaux pour les patients et des installations de dépistage de masse des coronavirus pour tous. .

Le groupe souhaitait également que le gouvernement autorise l’utilisation de la combinaison de médicaments hydroxychloroquine et azithromycine pour les patients à haut risque COVID-19.

Le tribunal a déclaré que les requérants « ne peuvent pas se plaindre d’une disposition du droit interne, d’une pratique interne ou d’actes publics simplement parce qu’ils semblent enfreindre la Convention européenne des droits de l’homme ».

Il a ajouté que les demandeurs « doivent produire des preuves raisonnables et convaincantes de la probabilité qu’une violation les affectant personnellement se produise ».

Des dizaines de poursuites judiciaires ont été intentées pour la gestion de la pandémie par la France, visant le gouvernement, les maisons de retraite médicalisées et autres.

Le gouvernement a reconnu certains faux pas, mais fait valoir que les pénuries de masques étaient un problème mondial plus tôt cette année et qu’il a pris des décisions politiques basées sur les connaissances scientifiques limitées sur le virus à l’époque.

La France a signalé plus de 2,2 millions de cas et plus de 50000 décès confirmés liés aux coronavirus depuis le début de la pandémie.