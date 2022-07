La Cour européenne déclare que la Turquie ne respecte pas l’arrêt Kavala

ISTANBUL (AP) – La plus haute cour d’Europe a déclaré lundi que la Turquie ne s’était pas conformée à sa décision selon laquelle un éminent philanthrope turc devait être immédiatement libéré de prison.

La Cour européenne des droits de l’homme, basée à Strasbourg, a statué en 2019 que la Turquie avait violé le droit à la liberté d’Osman Kavala, affirmant que sa détention et ses procès contre lui avaient été utilisés pour le faire taire et envoyer en fait un message effrayant à la société civile en Turquie. Le jugement de le libérer immédiatement est devenu définitif en mai 2020.

Le Conseil de l’Europe a lancé des procédures d’infraction contre la Turquie pour avoir refusé de se conformer à sa décision. La décision de lundi est la dernière étape de la longue procédure d’infraction engagée par le Conseil de l’Europe, un bloc de 47 membres qui défend les droits de l’homme, et pourrait conduire à la suspension des droits de vote ou de l’adhésion de la Turquie à l’organisation.

Le militant des droits civiques a été condamné à la prison à vie sans libération conditionnelle en avril après que le tribunal l’a reconnu coupable d’avoir tenté de renverser le gouvernement avec les manifestations de masse en 2013. Sept autres personnes ont été condamnées et emprisonnées pour avoir prétendument aidé à la tentative. Kavala a clamé son innocence.

Des groupes de défense des droits de l’homme affirment que Kavala, 64 ans, a été poursuivi avec des preuves peu solides et que l’affaire est politiquement motivée. Kavala est le fondateur d’une organisation à but non lucratif, Anadolu Kultur, qui se concentre sur des projets culturels et artistiques promouvant la paix et le dialogue.

Ce verdict est intervenu après qu’un autre tribunal a acquitté Kavala en février 2020. Il devait être libéré de la prison où il était détenu depuis octobre 2017 en détention provisoire, mais a plutôt été de nouveau arrêté pour d’autres chefs d’accusation. La Cour européenne a déclaré que les nouvelles accusations ne contenaient aucun fait substantiel.

La décision de lundi a également ordonné à la Turquie de payer à Kavala 7 500 euros (7 600 $).

Julia Hall, du bureau européen d’Amnesty International, a déclaré : « Cette décision fait honte aux autorités turques.

« La décision d’aujourd’hui met à nu une fois de plus le manquement du gouvernement à respecter une obligation juridiquement contraignante. L’inaction continue de la Turquie aggrave les souffrances flagrantes d’Osman Kavala et de sa famille », a-t-elle ajouté.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a accusé Kavala d’être la “branche turque” du philanthrope milliardaire américain George Soros, qui, selon le dirigeant turc, a été à l’origine d’insurrections dans de nombreux pays. Il a menacé d’expulser des émissaires occidentaux pour ingérence dans les affaires intérieures de la Turquie.

Erdogan a également rejeté la procédure d’infraction, affirmant que la Turquie ne “reconnaîtrait pas ceux qui ne reconnaissent pas nos tribunaux”.

