La Cour européenne déclare qu’Amazon n’est pas une « très grande plateforme en ligne » pour l’instant

Amazon a bloqué l’Union européenne Loi sur les services numériques (DSA) exigences en affirmant qu’il ne s’agit pas d’une très grande plateforme en ligne, selon une décision de justice rendue mercredi. En avril, l’UE a ordonné à l’entreprise technologique de respecter les règles DSA pour réglementer ses politiques de modération de contenu et fournir des données de transparence publicitaire.

Les 5 meilleurs conseils d’achat pour Amazon Prime Day

Les régulateurs de l’UE ont classé Amazon parmi les 19 grandes entreprises technologiques soumises aux lois DSA, les qualifiant de « très grandes plateformes en ligne » (VLOP), identifiées comme une plateforme en ligne composée de plus de 45 millions d’utilisateurs. Les entreprises soumises à ces règles sont tenues de publier les détails des publicités qu’elles reçoivent, notamment le contenu de la publicité, le nom de la marque ou le sujet, et qui les a payées.

« Nous considérons que ces 19 plateformes en ligne et moteurs de recherche sont devenus systémiquement pertinents et ont des responsabilités particulières pour rendre Internet plus sûr », a déclaré à Forbes en juillet Thierry Breton, commissaire chargé du marché intérieur de l’Union européenne. Les 18 autres sociétés soumises aux directives DSA comprennent, entre autres, Google Play, Meta, YouTube et X, anciennement appelé Twitter.

Amazon s’est opposé à la décision de l’UE, déclarant Le bord il avait été « injustement pointé du doigt », affirmant que la majorité de ses revenus provenaient de ses ventes au détail. activité, ajoutant que plus de 70 % de ses bénéfices en 2022 provenaient d’Amérique du Nord, ce qui signifie qu’elle ne relève pas du label VLOP.

« Si la désignation VLOP devait être appliquée à Amazon et non à d’autres grands détaillants à travers l’UE, Amazon serait injustement pointé du doigt et contraint de remplir de lourdes obligations administratives qui ne profitent pas aux consommateurs de l’UE », a déclaré un porte-parole d’Amazon. Reuters au moment de sa demande au tribunal.

La société a porté l’affaire devant le tribunal luxembourgeois, le deuxième plus haut tribunal d’Europe, en juillet et a demandé au tribunal de suspendre les exigences du DSA pendant qu’il examine la contestation d’Amazon contre les obligations du VLOP. Le juge a précisé lors du jugement que son obligation de transparence publicitaire était suspendue pendant que l’entreprise intentait une action en justice contre sa désignation de très grande plateforme en ligne.

« Nous saluons cette décision comme une première étape importante qui soutient notre position plus large selon laquelle Amazon ne correspond pas à la description d’une « très grande plateforme en ligne » (VLOP) dans le cadre du DSA, et ne devrait donc pas être désigné comme tel », a déclaré Amazon. a déclaré le porte-parole dans une déclaration envoyée par courrier électronique à Gizmodo. « Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec la CE en ce qui concerne les autres obligations d’Amazon au titre du DSA. »

Bien sûr, il y a il existe plusieurs façons de gérer une entreprise publicitaire. Par exemple, vous pouvez donner la priorité à la promotion de vos propres produits par rapport à ceux de vos concurrents. sur votre plateforme de vente en ligne. C’est le genre de chose dont Amazon est accusé dans un énorme procès antitrust déposé par la FTC cette semaine.