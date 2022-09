La Cour des droits de l’UE est “politique” – Erdogan

La Cour des droits de l’homme de l’UE traite Ankara différemment de la France ou de l’Allemagne, a déclaré le président turc

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a accusé la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) d’agir “politique” et “pas juste” dans son approche de son pays. Le président a fait ces remarques jeudi alors qu’il participait à la séance d’ouverture de la Cour suprême de Turquie.

« La CEDH n’est pas juste dans ses décisions, elle est politique. Il prend des décisions politiques lorsqu’il s’agit de la Turquie, mais, malheureusement, il prend des décisions complètement différentes lorsqu’il s’agit de la France et de l’Allemagne », Erdogan a déclaré, sans donner d’exemples précis de ce traitement prétendument injuste.

Les remarques du président interviennent peu de temps après que les avocats turcs ont de nouveau rejeté les appels à la libération d’Abdullah Ocalan, le chef emprisonné du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), interdit. Lundi, l’équipe juridique représentant Ankara a déclaré à la CEDH qu’il n’y avait aucune chance de libérer Ocalan, qui reste incarcéré dans la prison à sécurité maximale de l’île depuis sa capture avec l’aide présumée de la CIA en 1999.

« Les autorités turques tiennent à souligner que la libération conditionnelle est possible pour les condamnés qui [have been] généralement condamnés à la réclusion à perpétuité aggravée. Toutefois, exceptionnellement certaines infractions sont exemptées de cette possibilité. l’équipe juridique a déclaré dans sa soumission.

Ankara est depuis longtemps en désaccord avec la CEDH sur l’affaire Ocalan. En 2014, le tribunal a jugé que la Turquie avait violé l’interdiction des traitements inhumains et dégradants, violant la Convention européenne des droits de l’homme en imposant une peine à perpétuité non réductible à Ocalan. Initialement condamné à mort pour “haute trahison,” le chef du PKK sert maintenant un “peine à perpétuité aggravée” après que la Turquie a aboli la peine capitale en 2002.