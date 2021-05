Dans un tweet mercredi, la procureure en chef du tribunal, Fatou Bensouda, mentionné elle est préoccupée par l’évolution de la situation dans la région.

« Je note avec une vive inquiétude l’escalade de la violence en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, ainsi qu’à Gaza et aux alentours, et la possible commission de crimes en vertu du Statut de Rome » le procureur a tweeté.

« Mon bureau continuera de suivre les développements sur le terrain et tiendra compte de toute question qui relève de sa compétence. »

Bensouda a dit qu’elle faisait écho aux appels de la communauté internationale pour désamorcer la situation, appelant au «calme» et à la «retenue».

Depuis le week-end, le chaos s’est abattu sur Israël et la Palestine, avec une escalade dramatique entre les forces de l’ordre israéliennes et les Palestiniens, et le Hamas tirant des roquettes sur Israël et Jérusalem ripostant par des frappes aériennes. Au moins 35 personnes ont été tuées à Gaza et cinq en Israël.

Mercredi, Israël a déclaré l’état d’urgence dans la ville centrale de Lod, alors que les Arabes israéliens se sont révoltés au milieu de l’intensification du conflit.

En mars, Bensouda a annoncé que la Cour pénale internationale ouvrait une enquête sur d’éventuels crimes de guerre commis dans les territoires palestiniens depuis juin 2014. Cette décision, qui a été saluée par l’Autorité palestinienne, est intervenue après que le tribunal de La Haye a décidé en février qu’elle avait compétence pour enquêter sur les crimes graves dans les territoires palestiniens.

