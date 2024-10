La Cour déclare que les paris sur les élections au Congrès américain peuvent reprendre, pour l’instant

ATLANTIC CITY, New Jersey — Les paris sur le résultat des élections au Congrès américain peuvent reprendre, au moins temporairement, a statué mercredi une cour d’appel fédérale.

La Cour d’appel des États-Unis pour le circuit du district de Columbia a dissous une ordonnance qu’elle avait précédemment rendue et qui empêchait la start-up new-yorkaise Kalshi de parier sur le parti politique qui contrôlerait la Chambre et le Sénat après les élections de novembre.

La décision ouvre la voie à la reprise de ces paris pendant que le tribunal examine plus en détail les problèmes sous-jacents à l’affaire.

Jusqu’à présent, Kalshi n’a proposé que des paris sur les élections au Congrès ; il n’était pas clair dans l’immédiat s’ils envisageaient d’élargir leur offre pour inclure l’élection présidentielle.

Le tribunal a déclaré qu’il pourrait reconsidérer l’interdiction si la commission fournissait de nouvelles preuves d’un préjudice grave à l’intérêt public dans les semaines à venir.

Yaakov Roth, avocat de Kalshi, a déclaré que la société était désormais libre de reprendre de tels paris, mais ne savait pas si elle l’avait déjà fait.

À 14 heures, aucun marché de ce type n’était répertorié sur le site Internet de la société, et une porte-parole de la société n’a pas immédiatement répondu à un message sollicitant des commentaires. La Commodity Futures Trading Commission des États-Unis, l’agence gouvernementale qui tente d’empêcher de tels paris, a refusé de commenter.

Kalshi est demander l’approbation du gouvernement et la régulation des paris politiques.

Mais la commission a refusé cette approbation, affirmant que de tels paris étaient vulnérable à la manipulationet pourrait affaiblir la confiance déjà fragile dans l’intégrité des élections américaines.

Le mois dernier, un tribunal fédéral s’est prononcé en faveur de Kalshi, qui a accepté environ 50 000 $ de paris dans les huit heures suivant la décision, jusqu’à ce que la commission d’appel soit entendue. a émis un gel sur eux.

Ce gel a été levé mercredi lorsque le tribunal a jugé que la commission n’avait pas prouvé qu’un préjudice irréparable était susceptible de résulter de la reprise des paris électoraux.

Better Markets, un groupe à but non lucratif défendant l’intérêt public dans les marchés financiers, a qualifié ce jour de « triste et inquiétant pour l’intégrité électorale aux États-Unis ».

« Parier sur les élections créera de nouvelles incitations puissantes pour inciter les mauvais acteurs à interférer avec nos élections et à influencer les électeurs en dehors du processus démocratique », a déclaré Stephen Hall, directeur juridique du groupe. « L’utilisation de l’IA, des deepfakes et des médias sociaux pour manipuler les électeurs et L’influence sur les résultats des élections n’est que trop réelle. L’accès facile à un contrat de jeu électoral tel que celui de Kalshi va intensifier ce danger avec la promesse de profits rapides.»

Hall a déclaré qu’autoriser les paris à un stade aussi avancé du cycle électoral pourrait ouvrir la porte à des problèmes potentiellement irréparables.

« Il n’y a aucun moyen de réparer les dommages potentiels causés à l’intérêt public en autorisant les paris dans les dernières semaines d’une année électorale », a-t-il déclaré. « Quoi qu’il en soit, nous avons une raison supplémentaire de nous inquiéter des prochaines élections. »

Kalshi propose des paris oui ou non sur un large éventail de sujets, notamment si Netflix gagnera un certain nombre d’abonnés ce trimestre ; combien de véhicules Tesla produira ce trimestre et si le chanteur Chappell Roan aura un succès n°1 cette année.

Au milieu de sujets politiques, la société pariait mercredi sur le niveau d’approbation du président Joe Biden d’ici la fin du mois ; si les États-Unis interdiront TikTok d’ici mai et s’il y aura un deuxième, voire un troisième débat présidentiel cette année.

Suivez Wayne Parry sur X sur www.twitter.com/WayneParryAC