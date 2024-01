La Cour déclare illégales les mesures radicales prises par Justin Trudeau pour réprimer les manifestations des camionneurs

Un tribunal fédéral du Canada a jugé que le recours par le premier ministre Justin Trudeau à la loi sur les situations d’urgence contre des manifestants en 2022 était inconstitutionnel, selon un examen judiciaire publié mardi.

“Je conclus qu’il n’y avait aucune urgence nationale justifiant l’invocation de la loi sur les urgences et que la décision de le faire était donc déraisonnable”, a déclaré Mosley. a écrit dans sa décision. « La décision de publier la Proclamation ne présente pas les caractéristiques du caractère raisonnable – justification, transparence et intelligibilité – et n’était pas justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui devaient être prises en considération. »

De nombreux participants au « Freedom Convoi » ont été confrontés et arrêtés par la police, leurs comptes bancaires personnels et professionnels ont été gelés et leurs véhicules ont été remorqués après que Trudeau ait mis en œuvre la Loi sur les urgences. selon au Washington Post. Les deux groupes de défense qui avaient porté l’affaire devant les tribunaux, la CFF et l’Association canadienne des libertés civiles (ACLC), célèbre La décision de Mosley. La décision de Mosley réfute une décision antérieure de la Cour fédérale qui avait jugé justifié le recours par Trudeau à la Loi sur les mesures d’urgence. Le gouvernement canadien envisage de faire appel de la décision de Mosley, affirmant que la loi sur les situations d’urgence n’a été mise en œuvre que parce que « la sécurité nationale du pays… était menacée », a déclaré CTV News. signalé Mardi. «C’était une décision difficile à prendre», a déclaré la vice-première ministre Chrystia Freeland lors d’une conférence de presse, selon CTV. « Nous l’avons pris très au sérieux après beaucoup de travail acharné et de nombreuses délibérations minutieuses. On était convaincu à l’époque, j’étais convaincu à l’époque, [that] Il était la bonne chose à faire. “Je reste et nous en restons convaincus”, a conclu Freeland. Trudeau est extrêmement impopulaire parmi le public canadien, avec un taux de désapprobation de 64% mardi, selon à l’Institut Angus Reid. Même si une majorité de Canadiens croient que Trudeau devrait démissionner en 2024, il n’a annoncé aucun projet en ce sens et l’a déjà fait. rejeté l’idée, selon à Ipsos. Le ministère canadien des Affaires étrangères n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

