La Cour déclare illégal le budget de Rivers de 800 milliards de nairas pour 2024

La Haute Cour fédérale d’Abuja a annulé lundi le budget de 800 milliards de naira signé par le gouverneur de l’État de Rivers, Siminalaye Fubara.

En décembre, le gouverneur a présenté un projet de loi de crédits de 800 milliards de nairas pour 2024 à une faction de l’Assemblée composée de quatre législateurs.

Après l’adoption du budget par les législateurs, Fubara a ensuite signé le budget.

L’Assemblée de Rivers s’est divisée à la suite d’une décision de 27 législateurs fidèles à l’ancien gouverneur Nyesom Wike de destituer Fubara.

Les législateurs fidèles à Wike se sont adressés au tribunal après que leurs sièges aient été déclarés vacants par l’Assemblée de Rivers dirigée par Edison Ehie suite à leur défection au All Progressives Congress.

Dans l’affaire FHC/ABJ/CS/1613/2023, la Rivers State House of Assembly et Martin Amaewhule sont les deux plaignants.

L’Assemblée nationale, le président du Sénat, le vice-président du Sénat, le leader de la majorité sénatoriale et le leader de la minorité sénatoriale sont respectivement du premier au cinquième accusé.

Le président de la Chambre des représentants, le vice-président de la Chambre, le leader de la majorité parlementaire, le leader de la minorité parlementaire et le greffier de l’Assemblée nationale sont du sixième au dixième accusé.

Les autres accusés sont le gouverneur de l’État de Rivers, le procureur général de Rivers, le commissaire aux finances, le comptable général de Rivers, la Commission de la fonction publique de l’État de Rivers, l’inspecteur général de la police et Edison Ehie, du 11e au 17e accusé.

Les plaignants, entre autres, ont demandé une ordonnance d’injonction interdisant aux accusés du premier au dixième de donner suite à toute demande de Fubara de prendre en charge l’exercice des fonctions de l’Assemblée de l’État de Rivers, y compris son rôle de légiférer pour la paix, l’ordre et la sécurité. bon gouvernement de Rivers dans les matières qui relèvent de sa compétence constitutionnelle et législative.

En outre, Ehie a engagé une procédure pour outrage dans le procès n° PHC/3638/CS/2023, devant la Haute Cour de l’État de Port Harcourt, contre les législateurs pro-Wike, contestant leurs séances et leurs activités législatives après que leurs sièges aient été déclarés vacants.

Par conséquent, le président Bola Tinubu a négocié la paix entre Wike et Fubara.

L’une des résolutions de l’accord de paix était que toutes les parties retirent toutes les affaires en instance devant les tribunaux.

Le président de la faction fidèle au gouverneur, Ehie, a démissionné de son poste à la Chambre d’Assemblée et a ensuite retiré sa plainte contre les 25 législateurs fidèles à Wike.

En rendant son jugement sur la question, le juge James Omotoso a déclaré que le gouverneur, par l’intermédiaire de son avocat, avait retiré toutes ses démarches en la matière.

Il a cependant admis les arguments et les faits présentés par les plaignants dans cette affaire.

Omotoso a également déclaré qu’Ehie, ayant démissionné de l’Assemblée de l’État du fleuve, ne pouvait pas poursuivre ou être poursuivi dans cette affaire.

Il a ensuite déclaré nulle la présentation du projet de loi de crédits aux quatre législateurs.

Omotoso a déclaré : « La prétendue séance d’Ehie et de quatre autres législateurs qui ont siégé pour adopter le budget de l’État est nulle et non avenue.

“L’ordonnance visant à annuler le projet de loi d’appréciation signé par le gouverneur malgré une ordonnance provisoire est accordée par la présente.”

Il a ensuite ordonné au gouverneur de présenter à nouveau le budget à l’Assemblée légalement constituée et dirigée par Amaewhule.

Il a également critiqué le redéploiement du greffier et du greffier adjoint par le gouverneur, affirmant que cela dépassait le pouvoir du gouverneur.

Omotosho a déclaré : « La constitution indique clairement que la nomination d’un greffier et d’un greffier adjoint est effectuée par le président de l’État de Rivers et est sujette à confirmation par les législateurs, et que leur nomination et leur rémunération sont régies par la loi de l’Assemblée de l’État de Rivers. même s’ils sont fonctionnaires.

Il a ordonné au greffier et au greffier adjoint de reprendre leurs fonctions immédiatement et sans entrave.

Le juge a également accordé l’ordonnance interdisant au gouverneur de poursuivre la démolition ou la construction du bâtiment de l’Assemblée législative de l’État de Rivers.

Le tribunal a également empêché le gouverneur d’empêcher la Chambre d’Assemblée d’Amaewhule de siéger ou de s’immiscer dans les affaires de la Chambre.

« Ce tribunal déclare par la présente que le gouverneur de l’État de Rivers, seul ou par des membres du personnel de la fonction publique de l’État de Rivers, n’est pas autorisé à prendre des mesures visant à s’ingérer dans les affaires de l’Assemblée de l’État de River, le président, en l’exercice de leurs fonctions », a déclaré Omotoso.

Le juge a statué que le gouverneur ne peut pas retenir les fonds dus aux législateurs dans le fonds consolidé des revenus de l’État.

“Le premier plaignant a droit aux fonds ou aux montants portés au crédit de Rivers Assembly dans le Fonds consolidé des revenus de l’État, y compris les salaires et émoluments, et ceux-ci ne peuvent être arrêtés par personne, y compris le gouverneur”, a déclaré le juge.

Le juge a ensuite empêché l’Assemblée nationale d’accepter toute demande du gouverneur.

Le juge a également rendu l’ordonnance interdisant au gouverneur de poursuivre la démolition ou la construction du bâtiment de l’État de Rivers.

Omotoso a également ordonné à l’Inspecteur général de la police d’assurer immédiatement une sécurité adéquate au président et aux législateurs fidèles à Wike.

« La Cour s’oppose à tout projet visant à mettre en péril la démocratie. Un gouverneur ne doit pas excéder son pouvoir.

“La demande du plaignant est largement couronnée de succès”, a ajouté Omotoso.