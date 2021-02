La Cour de justice européenne inflige une amende de 15 millions d’euros à l’Espagne pour les manquements aux règles de l’UE en matière de protection des données

La plus haute juridiction de l’UE a condamné l’Espagne à une amende de 15 millions d’euros (18,34 millions de dollars) pour non-respect d’une directive européenne sur la protection des données régissant la protection des données personnelles lors d’enquêtes policières dans le pays.

L’UE a introduit la directive sur l’application de la loi parallèlement au règlement général sur la protection des données en 2016, régissant la manière dont les autorités traitent les données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales.

Les pays avaient jusqu’au 5 mai 2018 pour transposer la directive sur l’application de la loi dans la loi, mais l’Espagne n’a pas atteint cet objectif.

L’Espagne a persisté dans son manquement à ses obligations, le tribunal notant qu’il n’avait toujours pas adopté ni notifié les mesures nécessaires pour assurer la transposition de la directive en droit espagnol d’ici le 6 mai 2020.

Aussi sur rt.com Un chien de garde australien poursuit Facebook pour l’application de « confidentialité », alléguant qu’il a plutôt collecté les données des utilisateurs

La plus haute juridiction de l’UE a déclaré le pays coupable de ne pas avoir respecté ses obligations légales et a exigé que l’Espagne paie une amende de 15 millions d’euros, ainsi que 89000 euros supplémentaires (108810 dollars) chaque jour où le pays ne mettait pas en œuvre l’acte législatif.

Il n’y a pas eu d’accusation individuelle de violation ou d’échec de la confidentialité des données, mais le tribunal a tout de même admis que le comportement plus large du pays montrait qu’il avait «N’a pas rempli ses obligations.»

Le gouvernement espagnol et son ministère de la Justice n’ont pas encore commenté le jugement du tribunal. Cependant, des responsables ont précédemment affirmé qu’ils n’avaient pas mis en œuvre les mesures en raison des élections qui ont eu lieu en 2019 et des défis auxquels le pays était confronté pour former un nouveau gouvernement.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!