La Cour d’appel se prononce en faveur du groupe de défense des droits des parents et met fin aux mandats trans de l’école

Une cour d’appel fédérale a statué en faveur d’un groupe de défense des droits parentaux qui contestait un district scolaire de l’Iowa pour sa politique exigeant que le personnel et les élèves confirment le trouble de genre de leur camarade de classe sous peine d’être punis s’ils ne le faisaient pas.

La Cour d’appel du huitième circuit des États-Unis a statué vendredi à l’unanimité qu’une politique établie par le district scolaire communautaire de Linn Mar en août 2022 était « inconstitutionnellement vague ».

L’année dernière, Parents Defending Education (PDE) a intenté une action en justice contre le district scolaire au sujet des directives qui obligeaient le personnel à cacher les « plans de soutien en matière de genre » des élèves à leurs parents.

***Veuillez vous inscrire Bulletins du RCN et téléchargez le Application CBN Actualités pour vous assurer de continuer à recevoir les dernières nouvelles d’un point de vue distinctement chrétien.***

Il exige également que les étudiants et le personnel « respectent » l’identité des « étudiants transgenres, des étudiants à genre large, des étudiants non binaires, de genre non conforme et des étudiants remettant en question leur genre ».

Le panel de trois juges a statué que les exigences de l’école « manquaient de clarté » et a accordé une injonction préliminaire qui mettrait temporairement fin à la politique de l’école.

« En raison du flou de la politique, l’affaire est renvoyée avec des instructions pour accorder une injonction préliminaire contre l’application de la partie de la politique interdisant un refus intentionnel ou persistant de « respecter l’identité de genre d’un étudiant » », selon le jugement. lit.

Le tribunal a annulé la décision d’un tribunal inférieur de rejeter l’injonction préliminaire, citant que PDE n’avait pas démontré « un préjudice, un lien de causalité ou une possibilité de réparation dans le cadre de ses réclamations ».

Mais le huitième circuit a déterminé qu’il existait une « menace crédible d’application » puisque la politique exigeait que les étudiants soient « disciplinés par des mesures appropriées, qui peuvent inclure la suspension et l’expulsion » s’ils ne suivaient pas les directives.

Le tribunal composé de trois panels a rejeté une partie de la demande d’appel comme étant « sans objet », citant une loi récemment approuvée par la législature de l’Iowa, dossier sénatorial 496, qui oblige les responsables du district scolaire à informer les parents et les tuteurs si un élève demande à utiliser un pronom ou un pronom différent. nom que celui qui leur a été attribué à la naissance.

Nicole Neilly, présidente du PDE, a qualifié cette décision de « grande victoire pour la liberté d’expression des étudiants ».

RUPTURE : La Cour d’appel du 8e circuit vient de se prononcer en faveur de @DefendingEdLe procès de Linn-Mar Community School District dans l’Iowa. C’est une immense victoire pour la liberté d’expression des étudiants ! Ma déclaration complètehttps://t.co/G3xjUGUrI1 pic.twitter.com/ZnxyeguO8B – Nicki Neily (@nickineily) 29 septembre 2023

« Nous sommes heureux que le huitième circuit ait défendu les droits des familles et des étudiants à Linn-Mar. Il n’est jamais acceptable d’interdire la parole avec des termes vagues qui permettent une application arbitraire, en particulier lorsque la parole forcée des étudiants est en jeu, et cela envoie un message clair. à d’autres districts du pays ayant des politiques similaires en matière d’intimidation et de harcèlement », a-t-elle écrit dans un communiqué.

Neilly a poursuivi : « Le huitième circuit a également clairement indiqué que les politiques d’exclusion parentale de Linn-Mar sont désormais illégales dans tout l’État de l’Iowa. Pourtant, ces politiques restent en vigueur dans beaucoup trop de districts à travers le pays. Les politiques d’exclusion parentale sont perdantes dans l’État de l’Iowa. tribunal de l’opinion publique – et je n’ai aucun doute qu’ils seront finalement annulés par les tribunaux également. »