La Cour d’appel se prononce contre la loi de Floride interdisant les spectacles de dragsters aux mineurs

Mercredi, une cour d’appel a empêché l’entrée en vigueur d’une loi de Floride interdisant aux mineurs d’assister à des spectacles de dragsters, affirmant qu’elle pourrait être « trop large » et violer le premier amendement, selon l’Orlando Sentinel.

Le gouverneur républicain Ron DeSantis a signé la « Loi sur la protection des enfants » en mai, qui interdit aux lieux d’admettre des mineurs à « tout spectacle, exposition ou autre présentation qui… représente ou simule la nudité, un comportement sexuel, une excitation sexuelle ou des activités sexuelles spécifiques ». Le restaurant Hamburger Mary’s Orlando, qui accueille plusieurs spectacles de dragsters, a intenté une action en justice contre l’État et le gouverneur le même mois, et la 11e cour d’appel du district américain a voté par 2 contre 1 pour confirmer une décision antérieure visant à empêcher l’interdiction d’entrer en vigueur pendant cette période. le procès est en cours, selon à l’Orlando Sentinel. (EN RELATION : Un juge fédéral nommé par Reagan décide que l’interdiction du drag au Texas viole le premier amendement)

La cour d’appel s’est référée à un mois de juin décision du juge de district américain Gregory Presnell, qui a fait valoir que l’interdiction violait potentiellement le droit à la liberté d’expression pour les lieux et pourrait être trop « exagérée », selon l’Orlando Sentinel.

« À l’appui de ses allégations, le demandeur affirme que la loi n’est pas suffisamment étroitement adaptée pour répondre à un intérêt impérieux du gouvernement et qu’elle est inconstitutionnellement vague et trop large », a écrit Presnell. « Le plaignant souligne l’ambiguïté de termes tels que « conduite obscène » et « enfant », ainsi que la vaste subjectivité qui doit nécessairement être utilisée pour faire respecter un tel langage. »

Le seul dissident, le juge Andrew Brasher, a déclaré qu’il aurait permis à l’interdiction de prendre effet, avec une exception pour le Hamburger Mary’s Orlando pendant que le procès se déroule, selon l’Orlando Sentinel. Les avocats de DeSantis ont fait appel de la décision de Presnell en juillet et ont présenté un argument similaire à celui de Brasher, demandant que s’il devait y avoir une injonction, elle ne devrait s’appliquer qu’au restaurant de la chaîne de restaurants à Orlando.

« Une injonction empêchant l’application de la loi contre HM (Hamburger Mary’s) protège pleinement HM de tout préjudice », a déclaré l’État dans son appel, selon l’Orlando Sentinel. « En accordant une réparation plus large, le tribunal de district a causé un préjudice irréparable à l’État en lui ordonnant de s’abstenir d’appliquer une loi dûment promulguée conçue pour protéger les enfants contre l’exposition à des spectacles en direct inappropriés pour leur âge et sexuellement explicites. »

La loi permettrait à l’État de révoquer la licence d’un lieu si celui-ci ne respecte pas les restrictions énumérées dans le projet de loi, selon au texte. Les individus pourraient également être accusés d’un délit au premier degré s’ils autorisent « sciemment » des enfants à un spectacle de dragsters.

Une loi similaire a également été invalidée au Texas en septembre lorsqu’un juge a statué que l’interdiction aurait pour effet de paralyser la liberté d’expression. Le juge a noté qu’avoir une opinion différente ne justifie pas la suppression de la « protection du premier amendement », d’autant plus que les spectacles de dragsters contiennent souvent des « messages » politiques et idéologiques.

L’avocat de Hamburger Mary et le bureau de DeSantis n’ont pas répondu à la demande de commentaires de la Daily Caller News Foundation.

