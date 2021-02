La cour d’appel s’apprête à statuer sur la légalité du couvre-feu néerlandais contre le coronavirus

Un tribunal néerlandais devrait décider si les ministres ont utilisé légalement des pouvoirs d’urgence pour introduire un couvre-feu contre les coronavirus.

La Cour d’appel de La Haye a commencé à entendre un appel du gouvernement après qu’un tribunal inférieur eut déclaré plus tôt dans la semaine que le couvre-feu devait être levé.

La suspension a été temporairement annulée mardi soir.

Il est peu probable que le verdict de la cour d’appel de vendredi arrête le couvre-feu, qui est en vigueur entre 21 heures et 4 h 30 tous les soirs jusqu’au 2 mars, car il a été approuvé par les députés au parlement jeudi.

Les mesures, que le Premier ministre Mark Rutte estime nécessaires pour lutter contre la propagation du coronavirus, sont soutenues par la plupart des partis politiques néerlandais.

Un autre vote est attendu plus tard vendredi au Sénat, où une approbation rendrait le verdict de la cour d’appel largement hors de propos.

Mais la correspondante d’Euronews, Fernande van Tets, a déclaré que le processus judiciaire avait soulevé des questions sur la légalité du couvre-feu après que le gouvernement eut précipité l’adoption de la législation.

«Tout ce feuilleton juridique a causé beaucoup de confusion», a-t-elle déclaré à Good Morning Europe.

« La police a en fait cessé de distribuer beaucoup d’amendes ces derniers jours parce que la situation n’est pas claire. »

Plus de 24 000 amendes ont été infligées à ce jour, a-t-elle ajouté.

Rutte a déclaré qu’il regrettait le « manque de clarté ».

Il a déclaré aux députés jeudi: « C’est pourquoi le Cabinet a essayé de clarifier le plus rapidement possible via l’appel urgent contre la décision du tribunal et aussi la législation dont nous parlons. »

Les Pays-Bas ont dépassé le million de cas de COVID-19 ce mois-ci et ont signalé 15211 décès au 18 février.

La grande majorité du pays a respecté les restrictions de verrouillage et des enquêtes suggèrent qu’entre 60 et 75% de la population les soutiennent.

Rutte espère être renvoyé au pouvoir lors d’une élection générale anticipée le 17 mars.