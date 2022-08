La Cour d’appel rétablit la peine de mort pour le décès d’un membre de la famille

HOUSTON (AP) – Une cour d’appel fédérale a rétabli lundi la condamnation à mort d’un braqueur de banque reconnu coupable du meurtre de son meilleur ami, de la fiancée de son ami et de leurs trois enfants.

Dans un avis de 32 pages, un panel de trois juges de la 5e Cour d’appel du circuit des États-Unis a annulé une décision d’un tribunal inférieur qui aurait libéré Ronald Jeffery Prible Jr. si l’État n’avait pas réessayé Prible dans les six mois. Le panel a statué que Prible n’avait pas soulevé de questions suffisamment convaincantes pour discréditer sa condamnation et sa peine.

Un jury du comté de Harris a condamné Prible au couloir de la mort en 2002 pour avoir tué Esteban « Steve » Herrera ; la fiancée de Herrera, Nilda Tirado; Rachel Elizabeth Cumpian, la fille de 7 ans de Tirado; Valérie, la fille de 7 ans de Herrera; et la fille de 22 mois du couple, Jade Herrera, en 1999.

Les témoignages du procès de deux semaines ont montré que Prible avait tiré sur Herrera, puis avait violé et tiré sur Tirado avant de mettre le feu à son corps pour cacher des preuves ADN. Les enfants sont morts de l’inhalation de fumée de l’incendie qui en a résulté.

Herrera, décrit comme le meilleur ami et partenaire de Prible dans le crime, aurait cambriolé des banques avec Prible et utilisé l’argent pour acheter et vendre de la drogue. Les hommes voulaient gagner assez d’argent pour ouvrir un club topless.

Cependant, les procureurs ont déclaré que Prible s’était retourné contre Herrera après l’avoir accusé d’avoir volé 250 000 $.

