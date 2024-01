La Cour d’appel relance le procès du Mexique contre les fabricants d’armes

Mais le juge William J. Kayatta Jr., nommé par Obama et qui siège à la Cour d’appel américaine pour le premier circuit, écrivant à la majorité unanime, a relancé le procès. La décision indique que les plaignants avaient avancé un argument « plausible » selon lequel leur cas était « statutairement exempté » du bouclier d’immunité.

Dans leur appel, les avocats du Mexique, assistés par des groupes américains de contrôle des armes à feu, ont affirmé que les entreprises « avaient aidé et encouragé le trafic en aval sciemment illégal » de leurs armes vers le Mexique.

La violence armée est endémique au Mexique malgré l’interdiction quasi totale de posséder des armes à feu.

Environ 70 à 90 pour cent des armes vendues au Mexique proviennent des États-Unis, selon Everytown Law, la branche juridique du groupe de contrôle des armes à feu fondé par l’ancien maire de New York Michael R. Bloomberg.

Les défenseurs du contrôle des armes à feu ont salué lundi la décision d’un panel de trois juges, la décrivant comme une étape importante dans la responsabilisation de l’industrie des armes à feu.

« Non seulement le tribunal a reconnu le droit d’un autre pays de poursuivre les sociétés d’armes américaines ; cela a également percé le bouclier juridique injuste derrière lequel les fabricants d’armes se cachaient », a déclaré Jonathan Lowy, un avocat basé dans le Maryland qui est co-conseiller mexicain dans cette affaire et est l’un des fondateurs de Global Action on Gun Violence.