La cour d’appel refuse d’intervenir dans la décision “Serial”

BALTIMORE (AP) – Une cour d’appel du Maryland a refusé mercredi d’intervenir dans la décision d’un tribunal inférieur de libérer un homme qui a purgé plus de 20 ans de prison pour le meurtre d’un lycéen, une affaire relatée par le podcast révolutionnaire “Serial”.

La Cour d’appel spéciale de l’État a rendu son ordonnance un jour après que les procureurs ont abandonné les poursuites contre Adnan Syed dans le meurtre en 1999 de Hae Min Lee, 18 ans.

La juge de la Cour de circuit Melissa Phinn a statué le mois dernier que l’État avait violé son obligation légale de partager des preuves qui auraient pu renforcer la défense de Syed. Phinn a ordonné la libération de Syed de prison et a donné aux procureurs 30 jours pour décider de le réessayer ou d’abandonner les charges.

La famille de Lee a demandé à la Cour d’appel spéciale – la cour d’appel intermédiaire du Maryland – d’arrêter l’affaire et de suspendre le délai que Phinn avait fixé aux procureurs pour décider d’abandonner ou non les charges. Ils ont fait valoir qu’ils n’avaient pas reçu un préavis suffisant de l’audience à laquelle Phinn avait statué. Un avocat de la famille de Lee a déclaré qu’ils souhaitaient que le juge tienne une autre audience à laquelle ils pourraient assister en personne et s’adresser au tribunal.

Mais un panel de trois juges de la cour d’appel a rejeté la demande de la famille dans une ordonnance de deux pages. Le panel a donné à la famille de Lee 15 jours pour expliquer pourquoi leur appel n’est pas sans objet étant donné que l’affaire contre Syed a été abandonnée.

Le bureau du procureur de l’État de Baltimore, Marilyn Mosby, a annoncé mardi que des tests ADN supplémentaires excluaient Syed en tant que suspect dans le meurtre de Lee. Syed a été libéré de prison en détention à domicile avec surveillance de localisation GPS, mais ces restrictions ont été levées mardi.

Syed a été reconnu coupable d’avoir étranglé Lee, dont le corps a été retrouvé enterré dans un parc de Baltimore. Syed et Lee étaient étudiants dans un lycée du comté de Baltimore. Syed a toujours clamé son innocence.

La première saison du populaire podcast “Serial” s’est concentrée sur le meurtre de la jeune femme de 18 ans et a soulevé des doutes sur certaines des preuves que les procureurs avaient utilisées pour obtenir la condamnation de Syed. Le podcast a attiré des millions d’auditeurs.

The Associated Press