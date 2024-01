La cour d’appel refuse de réexaminer le différend sur l’ordonnance de silence de Trump, ouvrant la voie à un éventuel combat devant la Cour suprême

Washington — Une cour d’appel fédérale de Washington, DC, a rejeté une demande de l’ancien président Donald Trump de reconsidérer une ordonnance limitant ce qu’il peut dire sur son affaire pénale liée aux conséquences des élections de 2020, ouvrant ainsi la voie à un éventuel combat devant la Cour suprême sur cette question. .

En bref commande non signée Publié mardi, les juges de la Cour d’appel américaine pour le circuit du district de Columbia ont rejeté la demande de Trump de reprendre le différend sur l’ordonnance de silence “en banc”, c’est-à-dire devant l’ensemble du tribunal. Un panel de trois juges largement respecté le bâillon en décembre, permettant à Trump de demander une révision par la cour d’appel plénière.

La juge de district américaine Tanya Chutkan, qui supervise l’affaire intentée par l’avocat spécial Jack Smith contre Trump à Washington, a rendu une ordonnance en octobre à la demande de Smith interdisant à Trump de faire des remarques incendiaires visant Smith, son personnel, le personnel du tribunal et d’éventuels témoins. qui peut être appelé à témoigner dans l’affaire.

Le panel de trois juges a confirmé la majeure partie de l’ordonnance de Chutkan, statuant que Trump ne peut pas cibler des témoins potentiels ni parler publiquement des avocats impliqués dans l’affaire – à l’exception de Smith lui-même – ou de leurs familles. Cependant, Trump peut continuer à critiquer l’administration Biden et le ministère de la Justice, et peut affirmer que les poursuites engagées contre Smith sont politiquement motivées.

L’ordonnance de mardi rejetant l’appel de Trump indique que la décision était unanime, aucun juge n’ayant demandé un vote sur la question. Les avocats de Trump avaient précédemment indiqué qu’ils porteraient probablement l’affaire devant la Cour suprême si la cour d’appel ne se prononçait pas en leur faveur.

CBS News a contacté la campagne de Trump pour obtenir ses commentaires.

Dans l’ordonnance de décembre, les trois juges – Patricia Millett, Cornelia Pillard et Bradley Garcia – ont déclaré qu’ils étaient d’accord avec Chutkan sur le fait que certains aspects des commentaires publics de Trump « constituent une menace significative et imminente » pour l’intégrité des poursuites pénales en cours, « justifiant une ordonnance de protection restreignant la parole.

Mais les juges ont également déclaré que l’ordonnance mise en place par Chutkan “implique un discours plus protégé que nécessaire” et ont annulé certaines parties des restrictions, y compris celles qui empêchaient Trump de parler publiquement de Smith.

Trump a été inculpé de quatre chefs d’accusation liés à des efforts présumés visant à empêcher le transfert du pouvoir présidentiel après les élections de 2020. Il a plaidé non coupable et a nié tout acte répréhensible.

L’équipe juridique de l’ancien président a fait valoir que toute mesure de silence portait atteinte au droit de Trump à la liberté d’expression, en particulier pendant la campagne électorale, et a lié ses critiques franches sur l’affaire pénale du procureur spécial à sa tentative de revenir à la Maison Blanche. L’équipe de Smith a cependant soutenu que certains commentaires publics et publications sur les réseaux sociaux de Trump mettaient en péril un procès équitable et la sécurité des personnes impliquées.

Le procès était initialement prévu pour mars, mais l’affaire est suspendue car la cour d’appel examine la demande distincte de Trump d’immunité présidentielle contre les poursuites. Chutkan a rejeté cet argument l’année dernière et a statué que même si tous les délais de procès étaient suspendus, les restrictions de l’ordre de silence restaient en vigueur pendant le déroulement de la procédure d’appel.

