La cour d’appel néerlandaise interdit le profilage ethnique de la police des frontières

LA HAYE, Pays-Bas – Une cour d’appel a interdit mardi à la police militaire néerlandaise d’utiliser le profilage racial comme moyen de sélectionner des personnes pour des contrôles d’identité aux frontières, marquant une victoire pour deux citoyens et groupes de défense des droits qui ont poursuivi le gouvernement.

La Cour d’appel de La Haye a annulé une décision de 2021 selon laquelle l’appartenance ethnique pouvait être l’un des critères de distinction des passagers, mais pas le seul. Les contrôles sont effectués dans les aéroports et dans les trains et les bus en provenance de destinations de l’Union européenne pour empêcher les personnes d’entrer et de séjourner illégalement aux Pays-Bas.