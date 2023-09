La cour d’appel ne retardera pas le procès civil pour fraude de Donald Trump

NEW YORK (Reuters) – Une cour d’appel de New York a refusé jeudi de retarder le procès civil pour fraude de Donald Trump, prévu le 2 octobre, après que l’ancien président américain a accusé le juge de première instance d’avoir refusé à tort de rejeter la majeure partie de l’affaire.

La décision a été rendue par la Division d’Appel, une cour d’appel de niveau intermédiaire à Manhattan.

Cela s’est produit deux jours après que le juge Arthur Engoron de la Cour d’État a constaté que Trump et son entreprise familiale surévaluaient de manière persistante et frauduleuse ses actifs et sa valeur nette afin d’obtenir de meilleures conditions de prêt et d’assurance.

Les plaintes avaient été déposées en septembre 2022 par la procureure générale de l’État, Letitia James, qui accusait Trump, ses fils adultes, la Trump Organization et d’autres de « fraude stupéfiante » dans la façon dont ils évaluaient les propriétés.

James demande au moins 250 millions de dollars de pénalités, une interdiction contre Trump et ses fils Donald Jr et Eric de diriger des entreprises à New York, et une interdiction de cinq ans en matière d’immobilier commercial contre Trump et la Trump Organization.

Trump a poursuivi Engoron le 14 septembre, cherchant à retarder le procès et l’accusant d’ignorer une décision de juin de la cour d’appel qui, selon Trump, exigeait de vider le cas de James parce que nombre de ses affirmations étaient trop anciennes.

La décision d’Engoron mardi a montré qu’il pensait que la décision de la cour d’appel avait peu d’effet sur le cas de James.

Le juge a déclaré que les accusés vivaient dans « un monde imaginaire, pas dans le monde réel », car ils ont évalué des propriétés, notamment le complexe Mar-a-Lago de Trump en Floride et le penthouse de la Trump Tower à Manhattan.

Engoron a trouvé des « preuves concluantes » que Trump avait surestimé sa fortune jusqu’à 2,2 milliards de dollars.

Il a également ordonné l’annulation des certificats permettant à certaines entreprises de Trump de fonctionner.

Cela pourrait forcer Trump à céder le contrôle à un cessionnaire de propriétés, notamment la Trump Tower de Manhattan, un immeuble de bureaux de Wall Street, des terrains de golf et son domaine familial dans la banlieue du comté de Westchester, à New York.

Dans sa décision de juin, la cour d’appel avait déclaré que James ne pouvait pas poursuivre certaines réclamations antérieures à juillet 2014 ou février 2016.

James a rétorqué que les états financiers annuels de Trump reflétaient certaines de ces affirmations antérieures et qu’elle pourrait intenter une action en justice pour ses « torts continus ».

Le cas du procureur général n’a aucun rapport avec les quatre inculpations pénales auxquelles Trump fait face, notamment pour avoir tenté d’annuler l’élection présidentielle de 2020.

Trump a plaidé non coupable dans les quatre cas et a lancé à plusieurs reprises des poursuites contre lui dans le cadre d’une chasse aux sorcières démocrate à motivation politique alors qu’il cherche à revenir à la Maison Blanche.

Malgré ses déboires juridiques, Trump détient une avance considérable pour l’investiture républicaine à l’élection présidentielle de 2024.

(Reportage de Jonathan Stempel à New York ; édité par Noeleen Walder et Bill Berkrot)