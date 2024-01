La cour d’appel ne réexaminera pas l’affaire sur la confidentialité de la recherche Twitter de l’avocat spécial à Trump

Le conseiller spécial Jack Smith et l’ancien président Donald Trump





Une cour d’appel fédérale a déclaré mardi ne réexaminera pas une affaire concernant le privilège exécutif et Twitter après que les enquêteurs du conseil spécial dans l’affaire d’ingérence électorale de 2020 ont été autorisés à accéder aux données du compte de Donald Trump sans le lui dire.

L’affaire est centrée sur des questions sur la protection des communications autour de la présidence et sur la question de savoir si Trump aurait dû être informé lorsque le bureau du procureur spécial a obtenu l’approbation du tribunal pour un mandat de perquisition pour ses données Twitter. En fin de compte, les tribunaux ont décidé que les enquêteurs fédéraux pouvaient accéder au compte de Trump pour son enquête criminelle, et que Twitter pourrait être contraint de garder la recherche secrète pour Trump.

Un juge de première instance et un panel de trois juges de la cour d’appel de Washington, DC, ont convenu que la divulgation de la recherche sur Twitter à Trump ou à ses représentants pourrait nuire à l’enquête du grand jury. Mardi, onze juges du circuit DC ont refusé de réexaminer l’affaire.

Twitter, désormais connu sous le nom de X, a fait appel de l’ordonnance interdisant à la société de médias sociaux de ne pas divulguer l’enquête. Twitter a été condamné à une amende de 350 000 dollars au tribunal pour avoir retardé la transmission des données alors qu’il tentait en vain de convaincre un juge de donner plus d’informations à Trump.

L’enquête, qui a abouti à des accusations contre Trump, a finalement permis d’obtenir quelques dizaines de messages directs envoyés par Trump et d’autres données liées au compte @realDonaldTrump.

Initialement, Trump n’a pas été informé de la recherche d’informations par le procureur spécial, mais il a été informé de la recherche plus tard, avant que le public ne le sache.

Quatre juges de tendance conservatrice de la Cour d’appel du circuit de Washington ont critiqué la recherche secrète par Smith des données de Trump sur Twitter.

Les quatre juges ont publié une déclaration contenant l’opinion du tribunal, même s’il ne s’agissait pas d’une dissidence.

Le sous-groupe de juges a déclaré dans sa déclaration que l’ancien président aurait dû avoir davantage la possibilité d’essayer de faire valoir le privilège de l’exécutif sur ses communications privées sur le compte Twitter qu’il a utilisé pendant son mandat.

Les quatre juges ont également averti que les décisions de justice dans l’affaire de recherche sur Twitter pourraient signifier que les enquêteurs de l’État, du gouvernement fédéral ou du Congrès pourraient enquêter en secret sur les enregistrements privés de courrier électronique et téléphonique d’un président en exercice.

La déclaration des juges intervient à un moment extraordinaire alors que Trump se trouve devant les cours d’appel de Washington, DC, sur plusieurs fronts, contestant les accusations criminelles auxquelles il fait face, invoquant les protections qu’il estime devoir bénéficier pour son service en tant que président et en tant que candidat en 2024.

La déclaration publiée mardi souligne comment certains juges de la puissante cour d’appel – y compris l’un d’entre eux qui évalue actuellement la demande de Trump d’immunité présidentielle contre les poursuites pénales contre les efforts visant à renverser les élections de 2020 – estiment qu’une plus grande déférence devrait être montrée à l’égard de l’ancien président et du pouvoir exécutif au cours de cette période. enquêtes criminelles.

« L’approche du conseiller spécial a obscurci et contourné toute affirmation de privilège exécutif et a esquivé l’équilibre prudent trouvé par le Congrès dans la Loi sur les archives présidentielles. Le tribunal de district et ce tribunal ont autorisé cet arrangement sans aucune considération des questions de privilège exécutif que soulève cette perquisition sans précédent. Nous n’aurions pas dû approuver ce pari », a écrit la juge Neomi Rao, nommée par Trump, dans le communiqué.

Les juges Karen Henderson, Greg Katsas et Justin Walker se sont joints à la déclaration alors que le tribunal plénier a refusé de réentendre l’affaire. Les juges ont souligné qu’ils n’avaient jamais dit qu’ils empêcheraient le bureau du procureur spécial d’obtenir les données Twitter de Trump.

“Rien dans ce qui précède n’exclut la possibilité que, si l’ancien président avait fait valoir le privilège exécutif, le procureur spécial aurait pu le surmonter en démontrant un ‘besoin spécifique de preuves dans un procès pénal en cours'”, a ajouté Rao. “Mais la Cour et ce circuit ont toujours recherché cet équilibre en accordant une attention méticuleuse au privilège constitutionnel protégeant le président et son bureau.”

Henderson siège actuellement sur le panel de trois juges qui est compte tenu de la tentative de Trump de rejeter son acte d’accusation criminel l’accusant de complot et d’obstruction à la suite des élections de 2020.

Son vote et son raisonnement avec les juges nommées par Biden, Florence Pan et Michelle Childs, sont très attendus et marqueront un moment charnière dans le procès contre Trump.

Pan a rédigé l’opinion initiale du DC Circuit en août dans le cas de recherche sur Twitter. Dans ce document, elle s’est rangée du côté des enquêteurs et a déclaré que les tribunaux pourraient empêcher Twitter de parler à Trump du mandat de perquisition.

Cette histoire a été mise à jour avec des détails supplémentaires.