La cour d’appel fédérale évalue la constitutionnalité de l’interdiction des armes à feu de l’Illinois – Shaw Local

Un panel de trois juges d’une cour d’appel fédérale décide maintenant si les interdictions étatiques et locales sur les armes à feu et les chargeurs de grande capacité sont constitutionnelles.

Dans une affaire qui est étroitement surveillée dans tout le pays – et dont beaucoup pensent qu’elle se retrouvera presque certainement devant la Cour suprême des États-Unis – les juges de la Cour d’appel du septième circuit sont invités à décider si l’interdiction des armes à feu récemment promulguée dans l’Illinois viole le droit du deuxième amendement de porter des armes.

En avril, un juge du tribunal de district d’East St. Louis s’est rangé du côté des groupes de défense des droits des armes à feu en décidant que c’était le cas et a émis une injonction empêchant l’État d’appliquer la loi. Mais la Cour d’appel du septième circuit a rapidement annulé cette ordonnance. Pendant ce temps, deux juges différents du tribunal de district de Chicago sont parvenus à la conclusion opposée et ont refusé d’accorder des injonctions bloquant l’application de la loi.

Maintenant, le septième circuit entend un appel consolidé de toutes ces affaires, qui comprend également des contestations d’interdictions similaires d’armes d’assaut promulguées localement à Chicago, Naperville et le comté de Cook.

Kris Brown, président de Brady, un groupe de défense du contrôle des armes à feu qui a déposé un mémoire d’ami du tribunal dans l’affaire, a déclaré dans une interview jeudi que l’issue de l’affaire était en jeu.

« Une interprétation raisonnable du deuxième amendement axée sur la sécurité publique est certainement en jeu », a-t-elle déclaré. « Et plus précisément, évidemment, un mouvement dont Brady fait partie depuis longtemps, pour aider les États et les localités à adopter des mesures de sécurité publique, y compris l’interdiction des armes d’assaut. Et c’est particulièrement ce qui est en jeu ici, non seulement pour l’Illinois, mais aussi pour d’autres États.

Les plaidoiries de jeudi sont intervenues quelques jours seulement avant le premier anniversaire de la fusillade de masse lors d’un défilé du jour de l’indépendance à Highland Park qui a fait sept morts et des dizaines d’autres blessés ou traumatisés. C’est l’événement qui a incité la ville de Naperville et l’État de l’Illinois à promulguer leurs interdictions.

Cependant, la fusillade de masse de l’année dernière à Highland Park s’est produite quelques jours seulement après que la Cour suprême des États-Unis a annulé une loi de l’État de New York restreignant le droit de porter des armes à feu dissimulées, estimant que de telles restrictions doivent être conformes à la «tradition historique» de la nation. réglementation des armes à feu.

Alors que les normes énoncées dans cette affaire étaient souvent référencées dans les arguments de jeudi, le juge Frank Easterbrook, l’un des trois juges supervisant ces affaires, a rapidement dissipé toute idée selon laquelle la décision de la Cour suprême dans l’affaire New York State Rifle & Pistol Association c. Bruen a réglé le problème. question de l’interdiction des « armes d’assaut ».

« Bruen a confronté la question à Bruen, qui n’avait rien à voir avec des armes comme l’AR-15 », a déclaré Easterbrook. « … Nous avons une question difficile et je ne pense pas que nous puissions l’esquiver. »

Dans des mémoires déposés auprès du tribunal, les avocats contestant les restrictions sur les armes d’assaut ont fait valoir que la décision dans l’affaire de New York devrait s’appliquer parce que les armes interdites en vertu des lois appartiennent à « littéralement des millions de citoyens respectueux des lois à des fins licites ».

Ils ont également fait valoir qu’il n’existe aucun précédent historique remontant à la création de la Constitution pour une interdiction absolue d’une catégorie entière de ces armes.

Mais le bureau du procureur général Kwame Raoul, qui défend à la fois les lois de l’État et les lois locales, a fait valoir que les types d’armes interdites à la vente en vertu de la loi de l’Illinois ne sont pas « d’usage courant ». Le sous-solliciteur général faisant valoir l’affaire a cité des statistiques montrant que seulement 6,4 millions d’Américains – soit moins de 2 % de tous les Américains – possèdent des fusils de type AR et que les 24 millions de fusils de type AR en circulation ne représentent que 5 % de toutes les armes à feu en circulation. .

Le recours des deux parties à «l’usage commun» d’une arme a été remis en question par les juges lors des plaidoiries.

« C’est très gênant qu’un concours de popularité détermine un principe constitutionnel », a déclaré la juge Diane Wood.

Easterbrook a également qualifié le fait de s’appuyer sur la disponibilité ou la popularité historique d’une arme d’« anachronisme », affirmant qu’une arme interdite ou non interdite crée une « prophétie auto-réalisatrice » pour un usage courant.

L’État a fait valoir dans ses mémoires qu’il ne pouvait y avoir de précédent historique direct pour une interdiction des armes d’assaut parce que ces armes n’existaient pas au moment où la Constitution a été rédigée. Mais il a déclaré qu’il existe une tradition antérieure à la création de la Constitution dans laquelle le gouvernement intervient pour réglementer de nouvelles catégories d’armes qui provoquent une escalade ou de nouvelles formes de violence.

Les juges ont également interrogé les avocats sur la constitutionnalité potentielle des interdictions d’autres types d’armes, telles que les lance-roquettes, les mitrailleuses, les fusils à répétition et les grenades. La différenciation entre les armes similaires – telles que les armes semi-automatiques comme l’AR-15 et le M16 étroitement apparenté, mais entièrement automatique – était un point central des allers-retours entre les juges et les avocats.

« Nous avons un travail de tri où les armes nucléaires sont d’un côté du tri et les armes de poing sont de l’autre côté du tri », a déclaré Wood.

L’Assemblée générale sous contrôle démocratique a adopté l’interdiction à l’échelle de l’État lors de sa session de canard boiteux en janvier, faisant de l’Illinois le neuvième État à adopter une telle interdiction. Quelques mois plus tard, l’État de Washington est devenu le 10e.

Jusqu’à présent, aucune de ces lois n’a été annulée, mais les contestations des lois de l’Illinois sont étroitement surveillées dans tout le pays. Les organisations nationales de défense des droits des armes à feu ainsi que les défenseurs du contrôle des armes à feu ont déposé des mémoires d’amis de la cour, tout comme les procureurs généraux républicains de 22 États.

Capitol News Illinois est un service d’information non partisan à but non lucratif couvrant le gouvernement de l’État et distribué à plus de 400 journaux dans tout l’État. Il est financé principalement par l’Illinois Press Foundation et la Robert R. McCormick Foundation.