La Cour d’appel fédérale entend une affaire de peintures murales cachées

Associated Press – Une cour d’appel fédérale de New York examine si une faculté de droit du Vermont a modifié une paire de grandes peintures murales lorsqu’elle les a dissimulées derrière un mur de panneaux contre la volonté de l’artiste après qu’elles aient été considérées par certains membres de la communauté scolaire comme racialement attaque.

L’artiste Sam Kerson a créé les peintures murales colorées intitulées “Vermont, The Underground Railroad” et “Vermont and the Fugitive Slave” en 1993 sur deux murs à l’intérieur d’un bâtiment de la Vermont Law School, maintenant appelée Vermont Law and Graduate School, à South Royalton. Des années plus tard, en 2020, l’école a déclaré qu’elle les peindrait. Mais lorsque Kerson s’est opposé, il a dit qu’il les recouvrirait de carreaux acoustiques. L’école a donné à Kerson la possibilité d’enlever les peintures murales, mais il a dit qu’il ne pouvait pas sans les endommager.