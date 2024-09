La cour d’appel du Wisconsin se saisit de l’affaire du vote de RFK Jr.

Une cour d’appel basée à Waukesha a accepté d’entendre une action en justice déposée par Robert F. Kennedy Jr. cherchant à retirer son nom du bulletin de vote présidentiel du Wisconsin.

L’ordre du 2nd La Cour d’appel du district vient le même jour que les greffiers de comté sont tenus par la loi de livrer les bulletins de vote et les fournitures aux greffiers municipaux, et un jour avant, les bulletins de vote par correspondance doivent être envoyés à certains électeurs, y compris les électeurs d’outre-mer et les militaires.

L’ordonnance de la cour d’appel intervient également deux jours après qu’un juge du tribunal de circuit du comté de Dane a statué que Kennedy, qui avait déposé avec succès sa candidature début août avant d’abandonner la course quelques semaines plus tard, ne pouvait pas retirer son nom après coup.

La campagne de Kennedy avait auparavant demandé une injonction temporaire au tribunal de circuit pour que son nom soit retiré et demandé que la Commission électorale du Wisconsin n’envoie pas de bulletins de vote jusqu’à ce que l’affaire soit tranchée.

Les conclusions de l’appel doivent être présentées d’ici la fin de la semaine. Un porte-parole de la commission électorale a déclaré à WPR que certains greffiers avaient déjà envoyé les bulletins de vote avant la date limite.

Kennedy, qui a mis fin à sa candidature fin août et soutenu l’ancien président Donald Trump, a cherché à se retirer du scrutin dans plusieurs États clés, invoquant des inquiétudes selon lesquelles sa présence pourrait détourner des voix du ticket républicain.

Ses tentatives dans le Wisconsin ont jusqu’à présent échoué. La Commission électorale du Wisconsin a refusé de retirer son nom, invoquant la loi de l’État qui stipule qu’une personne qui remplit les conditions requises pour se présenter au scrutin et qui est acceptée ne peut retirer son nom à moins de mourir.

Lors de procédures judiciaires ultérieures, Kennedy a demandé que des autocollants soient utilisés pour cacher son nom sur le bulletin de vote. Lundi, devant le tribunal du comté de Dane, un avocat de WEC a fait valoir que les autocollants pourraient interférer avec le matériel de vote. Le juge dans cette affaire a statué en faveur des arguments de WEC, affirmant que la loi de l’État et la loi fédérale l’emportaient sur les arguments de Kennedy selon lesquels il ne devrait pas être contraint de se porter candidat à une candidature qu’il ne souhaite plus.

La cour d’appel a attendu ce jugement pour se prononcer. En acceptant l’appel de Kennedy mercredi, la cour d’appel a demandé aux parties intéressées de répondre aux éventuels défis liés à l’interaction des autocollants avec le matériel de vote.

Le tribunal a également reconnu la « pression temporelle extrême » qui s’est exercée sur cette affaire. Certains greffiers ont déjà envoyé des bulletins de vote par correspondance avant la date limite de jeudi pour envoyer les bulletins de vote aux électeurs ayant fait une demande permanente, aux électeurs d’outre-mer et aux militaires.